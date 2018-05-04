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В Саратовской области зацветают редкие тюльпаны
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В Саратовской области зацветают редкие тюльпаны 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Обновленный после зимы городской сад «Липки» Саратова радует посетителей расцветающими первоцветами.
Со дня на день здесь распустятся тюльпаны, которые растут здесь в изобилии. Готовятся распуститься и другие цветы, на которые с радостью приходят полюбоваться взрослые и дети.
Сезон тюльпанов продолжится в Саратовской области проведением масштабного III международного природоохранного этнокультурного Фестиваля тюльпанов. Один из самых ярких праздников состоится в Новоузенском районе в течение двух дней: 5-6 мая.
В Куриловской степи уже распустились краснокнижные экземпляры тюльпанов Шренка. Рвать тюльпаны на территории памятника запрещено. Нельзя выкапывать их луковицы, ездить по цветущим полям, разводить костры и мусорить.
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