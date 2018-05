В суд США поступил крупный иск от коня к бывшей хозяйке: морозила и плохо кормила 

Фонд юридической защиты животных (ALDF) в Портленде, штат Орегон, подал иск на 100 тысяч долларов от имени коня Джастиса к его бывшей владелице. В иске указано, что восьмилетний конь породы американская верховая имеет право получить компенсацию за халатное обращение, сообщает

В документе, поданном 2 мая в суд округа Вашингтон в Орегоне, указывается, что животное сейчас весит на 140 кг меньше нормы, оно завшивело, у него имеются инфекции кожи и в результате тяжелого обморожения повреждены гениталии. Джастис теперь до конца жизни нуждается в специальной медицинской помощи, отмечается в иске.

Как указывают в ALDF, непоправимый вред здоровью их подзащитному был нанесен во время проживания на ферме Гвендолин Веркер в Корнелиусе. В марте 2017 года больного коня забрали в хоспис для лошадей в Траутдейле.

Сара Хэннекен, одна из адвокатов, представляющих интересы лошади в суде, ссылается на прецедентное право штата Орегон, в рамках которого животные имеют законные основания на юридическую защиту своих прав. По словам Хэннекен, суд должен позволить получить с владелицы фермы возмещение затрат на лечение лошади, а также компенсацию за причиненные животному боль и страдание.

Законодательство штата ясно запрещает жестокое обращение с животными, требуя охраны их безопасности, говорит адвокат: «Жертвы преступлений могут предъявить иск своим мучителям, и животные — разумные существа, которые также могут быть признаны жертвами в соответствии с законом Орегона».

