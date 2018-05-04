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В суд США поступил крупный иск от коня к бывшей хозяйке: морозила и плохо кормила
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В суд США поступил крупный иск от коня к бывшей хозяйке: морозила и плохо кормила 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Фонд юридической защиты животных (ALDF) в Портленде, штат Орегон, подал иск на 100 тысяч долларов от имени коня Джастиса к его бывшей владелице. В иске указано, что восьмилетний конь породы американская верховая имеет право получить компенсацию за халатное обращение, сообщает
The Oregonian
В документе, поданном 2 мая в суд округа Вашингтон в Орегоне, указывается, что животное сейчас весит на 140 кг меньше нормы, оно завшивело, у него имеются инфекции кожи и в результате тяжелого обморожения повреждены гениталии. Джастис теперь до конца жизни нуждается в специальной медицинской помощи, отмечается в иске.
Как указывают в ALDF, непоправимый вред здоровью их подзащитному был нанесен во время проживания на ферме Гвендолин Веркер в Корнелиусе. В марте 2017 года больного коня забрали в хоспис для лошадей в Траутдейле.
Сара Хэннекен, одна из адвокатов, представляющих интересы лошади в суде, ссылается на прецедентное право штата Орегон, в рамках которого животные имеют законные основания на юридическую защиту своих прав. По словам Хэннекен, суд должен позволить получить с владелицы фермы возмещение затрат на лечение лошади, а также компенсацию за причиненные животному боль и страдание.
Законодательство штата ясно запрещает жестокое обращение с животными, требуя охраны их безопасности, говорит адвокат: «Жертвы преступлений могут предъявить иск своим мучителям, и животные — разумные существа, которые также могут быть признаны жертвами в соответствии с законом Орегона».
"In 2014, the Oregon Supreme Court ruled that animals can be victims of crime in their own right. " A horse named Justice sues former owner for more than $100,000 for neglect — ABC News — https://t.co/pBC8MWbuGV via @ABC  — Lori Sirianni (@4AnimalLife) 4 мая 2018 г.
Защита Джастиса верит, что у них неплохие шансы на победу. В июле 2017 года Веркер уже была приговорена к трем годам испытательного срока за небрежное обращение с животными первой степени тяжести. В течение пяти лет ей запрещено заводить любых домашних животных. Также женщина была оштрафована на 3700 долларов.
Между тем предыдущие дела, заведенные в США от имени животных, истцы проигрывали. Так, в 2013 году флоридская организация Nonhuman Rights Project представляла интересы двух шимпанзе, требуя, чтобы хозяева не держали их в клетках. В прошлом году апелляционный суд штата Нью-Йорк
постановил, что у обезьян нет законных прав людей.
А недавно девятый апелляционный суд США отклонил иск организации PETA к фотографу Дэвиду Слейтеру, который был подан в защиту интересов хохлатого павиана по кличке Наруто, снявшего знаменитое
"селфи обезьяны"
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