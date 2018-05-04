Конь потребовал от хозяина 100 тысяч долларов за страдания

В штате Орегон лошадь подала в суд на хозяина с требованием выплатить 100 тысяч долларов за причиненные страдания, сообщает The Oregonian.

Фонд правовой защиты животных представляет интересы коня по кличке Джастис (Justice, в переводе с английсокго справедливость), иск подан к бывшей владелице Джастиса 51-летней Гуэндолин Верчер (Gwendolyn Vercher).

В материалах говорится, что халатное отношение Верчерпривело к тому, что животное страдает от лишнего веса, вшей и кожной инфекции. Кроме того, у него серьезно повреждены гениталии из-за сильного обморожения.

Защита настаивает, что истец нуждается в медицинской помощи до конца жизни. Адвокат Сара Ханнекен (Sarah Hanneken), представляющая лошадь в суде, намерена доказать, что насилие над животными недопустимо, и они должны обладать такими же правами, что и люди.

По ее словам, законы штата Орегон позволяют признать животных жертвами насилия наравне с людьми. Это, по мнению Ханненен, дает коню право требовать расплаты в суде.

Верчер в 2017 году приговорили к трем годам условно за небрежное отношение к животным. Ей запретили заводить любых питомцев на протяжении пяти лет.