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Российские АЭС предупредили о терактах в день инаугурации
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Российские АЭС предупредили о терактах в день инаугурации 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения руководству АЭС в регионах в связи с угрозой терактов на майские праздники и в день инаугурации Владимира Путина. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».
По данным издания, вечером 3 мая начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил сообщение о готовящемся теракте. Отмечается, что предупреждение направило управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии.
В нем говорится, что боевики могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину.
Аналогичной предупреждение получили на Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, передает издание FlashNord со ссылкой на свой источник. «Получено соответствующее сообщение, меры безопасности усилены», — сказал собеседник агентства.
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