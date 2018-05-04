Бывший топ-менеджер Alstom возглавил структуру Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики 

Бывший топ-менеджер Alstom Филипп Лекебуш назначен генеральным директором компании ДТЭК ВИЭ, дочерней структуры ДТЭК украинского предпринимателя Рината Ахметова, для работы в сфере возобновляемой энергетики, говорится в сообщении ДТЭК.
Компания намерена увеличить установленную мощность возобновляемой генерации до 1 ГВт в ближайшие три года.
«Филипп Лекебуш усилит команду ДТЭК ВИЭ и будет отвечать за реализацию стратегических планов ДТЭК по развитию проектов в сфере возобновляемой энергетики с увеличением установленной мощности до 1 ГВт в ближайшие три года», — говорится в сообщении.
Лекебуш ранее руководил реализацией проектов в геотермальной, ветровой, солнечной, биогазовой энергетике в компаниях Ferrostaal и MVV Energy (Германия). В частности, в MVV Energy он управлял преобразованием портфеля активов в традиционной генерации в увеличивающийся портфель проектов ВИЭ. Ранее он также занимал управляющие должности в компаниях группы Alstom и ABB.
«К 2020 году наша компания планирует увеличить установленную мощность солнечных и ветровых станций до 1 ГВт. Для этого уже сегодня мы реализуем уникальные для страны проекты в партнерстве с мировыми лидерами в сфере машиностроения и электроэнергетики, такими как General Electric и China Machinery Engineering Company (CMEC). Экспертиза Филипа Лекебуша в сфере новых технологий важна для достижения этих целей», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.