Бывший топ-менеджер Alstom возглавил структуру Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики

Бывший топ-менеджер Alstom Филипп Лекебуш назначен генеральным директором компании ДТЭК ВИЭ, дочерней структуры ДТЭК украинского предпринимателя Рината Ахметова , для работы в сфере возобновляемой энергетики, говорится в сообщении ДТЭК.

Компания намерена увеличить установленную мощность возобновляемой генерации до 1 ГВт в ближайшие три года.

«Филипп Лекебуш усилит команду ДТЭК ВИЭ и будет отвечать за реализацию стратегических планов ДТЭК по развитию проектов в сфере возобновляемой энергетики с увеличением установленной мощности до 1 ГВт в ближайшие три года», — говорится в сообщении.

Лекебуш ранее руководил реализацией проектов в геотермальной, ветровой, солнечной, биогазовой энергетике в компаниях Ferrostaal и MVV Energy ( Германия ). В частности, в MVV Energy он управлял преобразованием портфеля активов в традиционной генерации в увеличивающийся портфель проектов ВИЭ. Ранее он также занимал управляющие должности в компаниях группы Alstom и ABB.