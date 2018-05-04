В канун дня Победы молодые сотрудники калининградской полиции приняли присягу

Торжественный марш-парад с оркестром и патрульными автомобилями прошёл у монумента 1200-ам гвардейцам. Уважать права и свободы человека, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации поклялись 45 новых защитников правопорядка. Это сотрудники различных подразделений МВД : патрульно-постовой службы и ДПС , участковые и следователи.

Денис Ащеулов, сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы:

— Служба — мужское дело, грубо говоря, поэтому не было сомнений, решил идти. Возможность есть расти, продвигаться, получать образование, опыт жизненный. Конечно же, главная цель офицера получить.

— Каждому из принявших сегодня присягу предстоит долгая и нелёгкая служба. Желаю ни на минуту не усомниться в способности выполнять обещанное. Всегда верить в собственные силы.

Новых сотрудников полиция принимает на службу каждый год. В ряды правоохранителей вступают выпускники вузов МВД.

Игорь Илларионов , начальник Управления МВД России по Калининградской области:

— Надеемся, что молодое пополнение станет достойными представителями правоохранительных органов, с достоинством и честью будут выполнять свои служебные обязанности по охране общественного порядка и безопасности нашего региона.