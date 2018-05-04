В канун дня Победы молодые сотрудники калининградской полиции приняли присягу 

Торжественный марш-парад с оркестром и патрульными автомобилями прошёл у монумента 1200-ам гвардейцам. Уважать права и свободы человека, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации поклялись 45 новых защитников правопорядка. Это сотрудники различных подразделений МВД: патрульно-постовой службы и ДПС, участковые и следователи.
Денис Ащеулов, сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы:
— Служба — мужское дело, грубо говоря, поэтому не было сомнений, решил идти. Возможность есть расти, продвигаться, получать образование, опыт жизненный. Конечно же, главная цель офицера получить.
Алексей Родин, руководитель аппарата правительства Калининградской области:
— Каждому из принявших сегодня присягу предстоит долгая и нелёгкая служба. Желаю ни на минуту не усомниться в способности выполнять обещанное. Всегда верить в собственные силы.
Новых сотрудников полиция принимает на службу каждый год. В ряды правоохранителей вступают выпускники вузов МВД.
Игорь Илларионов, начальник Управления МВД России по Калининградской области:
— Надеемся, что молодое пополнение станет достойными представителями правоохранительных органов, с достоинством и честью будут выполнять свои служебные обязанности по охране общественного порядка и безопасности нашего региона.