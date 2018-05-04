Ещё
В канун дня Победы молодые сотрудники калининградской полиции приняли присягу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В канун дня Победы молодые сотрудники калининградской полиции приняли присягу 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Торжественный марш-парад с оркестром и патрульными автомобилями прошёл у монумента 1200-ам гвардейцам. Уважать права и свободы человека, соблюдать конституцию и законы Российской Федерации поклялись 45 новых защитников правопорядка. Это сотрудники различных подразделений МВД: патрульно-постовой службы и ДПС, участковые и следователи.
Денис Ащеулов, сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы:
— Служба — мужское дело, грубо говоря, поэтому не было сомнений, решил идти. Возможность есть расти, продвигаться, получать образование, опыт жизненный. Конечно же, главная цель офицера получить.
Алексей Родин, руководитель аппарата правительства Калининградской области:
— Каждому из принявших сегодня присягу предстоит долгая и нелёгкая служба. Желаю ни на минуту не усомниться в способности выполнять обещанное. Всегда верить в собственные силы.
Новых сотрудников полиция принимает на службу каждый год. В ряды правоохранителей вступают выпускники вузов МВД.
Игорь Илларионов, начальник Управления МВД России по Калининградской области:
— Надеемся, что молодое пополнение станет достойными представителями правоохранительных органов, с достоинством и честью будут выполнять свои служебные обязанности по охране общественного порядка и безопасности нашего региона.
Вести Калининград: последние новости
Разбираем скандально известную книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев В Калининграде отремонтируют 16 дворов Сегодня исполнилось четыре года трагедии в Одессе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем282
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову119
«За что они боролись, на то и напоролись»129
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение