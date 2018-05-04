В Лабытнанги на следующей неделе начнется сезон водовозок

С 11 мая жителям Лабытнанги чистую питьевую воду будут доставлять к подъездам. Для тех, кто не успеет набрать у дома создана дополнительная точка.

Весь год за исключением весны горожан снабжают водой из реки Ханмей. Однако с активным таянием льда качество воды в источнике ухудшается. В это время чистой водой лабытнангцев бесплатно обеспечивают из Харпа, доставляя ее водовозками.

Нынешний сезон начнется с 11 мая, сообщается на сайте администрации. По муниципальному контракту возить воду будет вновь фирма «Авто-Миг плюс». Сейчас подрядчик проводит санитарную обработку накопителей питьевой воды и автомобильных цистерн. А обслуживающие жилфонд организации должны проинформировать горожан о графике подвоза. Для тех, кто не сможет подстроиться под него, установят дополнительную автоцистерну.

Волонтеры от единороссов , молодежи и работников местных учреждений позаботятся о доставке воды пожилым горожанам.

Сроки подвоза будут зависеть от результатов проб речной воды. Как правило, сезон водовозок длится чуть более месяца.

Добавим, Лабытнанги — единственный в регионе город, где нет водоочистных сооружений. Вопрос находится на контроле правительства округа. Как ранее писал «Красный Север», для решения проблемы предложены четыре варианта. Выбор одного из вариантов будет зависеть от экспертного заключения, которое муниципальные и региональные власти планируют получить в этом году.