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«По коням»! всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоится 18 мая
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«По коням»! всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоится 18 мая 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В 2017 году на двухколесный транспорт в период акции пересели граждане 35-ти субъектов РФ, а также сотрудники более 200 компаний, чей общий штат превышает 1 млн человек.
Ежегодная акция «На работу на велосипеде» набирает обороты и включает в себя всё новые города и регионы. В 2018 году событие стартует по всей России 18 мая и 21 сентября. Разумеется, главный смысл мероприятия не в том, чтобы дважды в год усадить людей на велосипеды, вдохновив их на поездку от дома к месту трудовых подвигов.
Прежде всего, акция помогает осознать, что поездки на велосипеде — даже по каждодневным, рутинным делам — могут быть легкими, удобными и не требующими специальной одежды и подготовки.
Здесь у потенциальных участников возникает ряд вопросов и возражений: «на работе нет душа, у нас дресс-код, я в плохой форме, живу далеко, где оставить велосипед» и прочие. Все эти нюансы разбиваются или ослабляются парой-тройкой аргументов от организаторов.
Также на портале bike2work.ru можно зарегистрироваться для участия в акции «На работу на велосипеде». Здесь собрано много мотивирующей информации и для участников-одиночек, и для компаний и их сотрудников, желающих стать частью проекта.
Согласно исследованиям, получасовая поездка на велосипеде «покрывает» ежедневную потребность организма в физической нагрузке, препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний. Кроме того, в мегаполисах — при поездках на расстояние до 5 км — велосипед признан самым быстрым видом транспорта (включая автомобили). Ну а лидерство двухколесных коней в номинации «самый экологичный вид транспорта» очевидно и без широкой исследовательской базы!
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