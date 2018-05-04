Ядовитые грибы появились в Серебряном бору Москвы

Первые в 2018 году ядовитые грибы появились в Москве , в частности, жители столицы могут увидеть в Серебряном бору строчки и сморчки, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В Серебряном бору появились гигантские строчки и сморчки. Строчки считаются ядовитыми грибами, так как в них содержатся гиромитрины — сильные токсины. Сырые строчки смертельно ядовиты и их нередко путают со съедобными сморчками», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сморчки имеют коническую форму шляпки, которая симметрична и обычно темно-коричневого цвета. Сморчки и строчки занесены в приложение к Красной книге Москвы как виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении.

Один из самых ранних весенних грибов — саркосцифа алая — это небольшие ярко-красные чашечки, которые чаще всего растут на разлагающихся ветках деревьев. Из-за необычной формы и цвета ее называют эльфова чаша или бабушкино ухо. Этот гриб можно встретить в Алешкинском лесу.