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Ядовитые грибы появились в Серебряном бору Москвы
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Ядовитые грибы появились в Серебряном бору Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Первые в 2018 году ядовитые грибы появились в Москве, в частности, жители столицы могут увидеть в Серебряном бору строчки и сморчки, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В Серебряном бору появились гигантские строчки и сморчки. Строчки считаются ядовитыми грибами, так как в них содержатся гиромитрины — сильные токсины. Сырые строчки смертельно ядовиты и их нередко путают со съедобными сморчками», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сморчки имеют коническую форму шляпки, которая симметрична и обычно темно-коричневого цвета. Сморчки и строчки занесены в приложение к Красной книге Москвы как виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении.
Один из самых ранних весенних грибов — саркосцифа алая — это небольшие ярко-красные чашечки, которые чаще всего растут на разлагающихся ветках деревьев. Из-за необычной формы и цвета ее называют эльфова чаша или бабушкино ухо. Этот гриб можно встретить в Алешкинском лесу.
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