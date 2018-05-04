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В Магнитогорске установили дерево любви
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В Магнитогорске установили дерево любви 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Магнитогорска установили кованное дерево любви. Арт-объект появился недалеко от отделения ЗАГС в сквере им. Георгия Димитрова. Дерево символизирует прочность семейных уз, верность и вечную любовь. Молодожёны смогут вешать на дерево листки со своими именами, как замки. Кстати, первый лист на дереве вырос уже в день открытия — его повесили молодожёны Александр и Александра Нидергаус.
Идея создать дерево принадлежит компании ООО «Джи Эль». Авторами скульптуры стали братья-художники Тимергазины. По задумке, это не единственный арт-объект, который в ближайшее время появится у отделения ЗАГС.
— Скульптура кованого дерева — это лишь начало сквера «Аллея любви». Я надеюсь, что мы продолжим совместно с администрацией Ленинского района работать в этом направлении. И наше сотрудничество будет плодотворным и успешным, — комментирует генеральный директор ООО «Джи Эль» Евгений Гордеев.
Все листочки изготавливаются индивидуально и крепятся по специальной технологии. Поместиться на дереве может полторы тысячи листьев.
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