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В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши
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В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая в ряде городов Калининградской области в местах проведения культурно-массовых праздничных мероприятий будут функционировать более 20 полевых кухонь.
В День Победы в столице янтарного края — Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области будут функционировать полевые кухни, в которых любой желающий сможет отведать гречневую кашу и горячий чай. В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.
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