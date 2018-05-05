Костромичей 9 мая ждут в парке Победы: полевая кухня, маршрутная игра и военная реконструкция

В парке Победы отметят 9 мая, узнал KOSTROMA.TODAY. Фестиваль «Голос Победы» пройдет в Костроме в пятый раз.

9 мая в парке будет организовано несколько площадок. На основной площадке праздничный концерт начнут творческие коллективы города — зрителям представят танцевальные номера, музыкальные постановки, исполнят песни военных лет.

Вечером здесь выступят костромские музыкальные группы.

Для команд общеобразовательных учреждений пройдет маршрутная военно-патриотическая игра «Победа».

На большой поляне парка костромичей и гостей города будет организована «Полевая кухня», где все могут подкрепиться настоящей солдатской кашей.

Самая зрелищная площадка разместиться в зеленой зоне парка. Это реконструкция лагеря военных лет, которую представят волонтеры и участники военно-исторического объединения «Гвардия»

Для семей с детьми в парке организуют развлекательные площадки и аттракционы.