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Костромичей 9 мая ждут в парке Победы: полевая кухня, маршрутная игра и военная реконструкция
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Костромичей 9 мая ждут в парке Победы: полевая кухня, маршрутная игра и военная реконструкция 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В парке Победы отметят 9 мая, узнал KOSTROMA.TODAY. Фестиваль «Голос Победы» пройдет в Костроме в пятый раз.
9 мая в парке будет организовано несколько площадок. На основной площадке праздничный концерт начнут творческие коллективы города — зрителям представят танцевальные номера, музыкальные постановки, исполнят песни военных лет.
Вечером здесь выступят костромские музыкальные группы.
Для команд общеобразовательных учреждений пройдет маршрутная военно-патриотическая игра «Победа».
На большой поляне парка костромичей и гостей города будет организована «Полевая кухня», где все могут подкрепиться настоящей солдатской кашей.
Самая зрелищная площадка разместиться в зеленой зоне парка. Это реконструкция лагеря военных лет, которую представят волонтеры и участники военно-исторического объединения «Гвардия»
Для семей с детьми в парке организуют развлекательные площадки и аттракционы.
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