В связи с генеральной репетицией парада Победы 6 мая будет ограничено движение на центральных улицах Вологды

Ограничение движения будет введено 6 мая с 9.00 до 12.00, когда по центральным улицам города пройдут парадные расчеты. В ходе генеральной репетиции они преодолеют весь маршрут, который предусмотрен и 9 мая, в День Победы.

В связи с этим в указанный период движение будет ограничено по улице С. Орлова — на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова; по улице Мира — на участке от улицы С. Орлова до улицы Герцена; по улице Козленской — на участке от улицы Мира до улицы М. Ульяновой; по улице М. Ульяновой — на участке от улицы Козленской до Советского проспекта; по Советскому проспекту — на участке от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской.

Также с 9.00 до 12.00 в этот день будут изменены маршруты общественного транспорта.

Автобусы маршрутов № 1, 21 пройдут по ул. Зосимовской — ул. Ленина — ул. Лермонтова — ул. Мира с остановками «Советский проспект», «ВоГТУ», «Проспект Победы» (в обоих направлениях).

Автобусы маршрута № 17 пойдут по ул. Ленина — ул. Лермонтова — ул. Мира с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях).

Автобусы маршрутов № 19, 43 будут двигаться по ул. Мира — ул. Лермонтова — ул. Ленина — ул. Зосимовская — ул. Предтеченская с остановками в районе дома № 17 по ул. Зосимовской; «ВоГТУ»; «Проспект Победы» — далее по маршруту;

Автобусы маршрутов № 32, 36, 27, 35, 9 пойдут по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы»;

Автобус маршрут № 49 проедет с моста 800-летия по ул. Предтеченской до ул. Герцена.

На время движения колонны по ул. Мира, С. Орлова и Лермонтова автобусы и троллейбусы, маршрут которых проходит по данным улицам, будут стоять и пропускать пешую колонну.