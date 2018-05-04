Репетиция парада Победы прошла на площади Революции в Вологде

Первая совместная репетиция подразделений к параду Победы прошла в Вологде вечером 3 мая. В ней приняли участие 25 парадных расчетов, который пройдут по площади Революции в День Победы, 9 мая. Это свыше 900 человек: военные, представители силовых структур, курсанты ВИПЭ, кадеты, юнармейцы и так далее.

В каждой коробке — по 36 человек, еще трое входят в состав знаменной группы. Главная задача на репетиции — отработать согласованность движений, выполнение команд ведущего, приветствия и троекратное «Ура!».

«Мы всегда готовы пройти маршем, сделать все четко. Конечно, для нас это большая ответственность, так как мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые защищали Родину и благодаря которым сейчас мы живем под мирным небом. Перед парадом мы тренируемся ежедневно, а вообще строевой подготовкой занимаемся раз в неделю», — рассказал ученик 11 «Б» класса Вологодской кадетской школы имени Белозерского полка Даниил Репов.

Один из парадных расчетов впервые сформировали из студентов Вологодского госуниверситета. Они представляют две организации — молодежное крыло «Боевого братства» и Российский союз спасателей. В состав парадного расчета отобрали лучших представителей вуза.

«В составе коробки мы будем участвовать в параде Победы впервые, такое желание у нас появилось давно, но только в этом году нам удалось сформировать полноценный расчет из патриотично настроенных молодых людей, которые смогут с честью выполнить этот долг. Мы все будем одеты в форму Российского союза спасателей», — рассказал студент ВоГУ Даниил Осипов

Генеральная репетиция парада Победы пройдет 6 мая. В ее рамках расчеты полностью пройдут тот маршрут, который запланирован на 9 мая.

«Непосредственно в День Победы коробки сформируют на Кремлевской площади, затем колонна проследует по улицам Орлова, Мира и зайдет на площадь Революции. От этой же точки начнет движение колонна «Бессмертного полка», пополнить его ряды можно будет по ходу движения в нескольких местах», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Административного департамента Алексей Никитин

Напомним, 9 мая парад Победы начнется в 10 часов. На площади для зрителей установят трибуны и скамейки в общей сложности на 420 человек. В числе приглашенных зрителей — около 120 ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.

Прямая трансляция парада Победы в Вологде будет вестись на сайтах Вологда.РФ, 35ТВ, а также в группе Вологда.РФ в социальной сети. Трансляция будет сопровождаться комментариями о парадных расчетах и историческими фактами.

Полная программа мероприятий 9 мая размещена на сайте Вологда.РФ.