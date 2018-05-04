Первый прогон: 25 парадных расчетов прошли торжественным маршем по площади Революции

Первая совместная репетиция подразделений к параду Победы состоялась накануне вечером, в полном составе в ней приняли участие парадные расчеты. Более девяти сотен военных, полицейских, курсантов, кадетов и студентов из Вологды Череповца , Федотово и Сокола, сформированных в коробки, в сопровождении знаменных групп прошли торжественным маршем.

В каждой коробке — по 36 человек, еще трое входят в состав знаменной группы. Отработали согласованность движений, выполнение команд ведущего, приветствия и троекратное «Ура!». Свободное перемещение по площади зрителей и сопровождающих расчеты, отсутствие парадной формы или использование лишь отдельных ее элементов — отличительные признаки чернового прогона.

Основательно к первой репетиции подготовились постоянные участники парада Победы, в их числе кадеты областной кадетской школы им. Белозерского полка. В Вологду приезжают ежегодно на протяжении десяти лет. В состав расчета входят только отличившиеся выпускники — участие в параде областного уровня для них «бонус» и награда за успехи. Парадная форма, выправка и четкость действий — норма для этих ребят.

«Мы всегда готовы пройти маршем, сделать все четко. Конечно, для нас это большая ответственность, так как мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые защищали Родину и благодаря которым сейчас мы живем под мирным небом. Перед парадом мы тренируемся ежедневно, а вообще строевой подготовкой занимаемся раз в неделю», — рассказал ученик 11 «Б» класса Вологодской кадетской школы имени Белозерского полка Даниил Репов.

Один из парадных расчетов сформировали из студентов Вологодского госуниверситета, которые, помимо родного вуза, представляют еще две организации — молодежное крыло «Боевого братства» и Российский союз спасателей. Это новички парада — раньше строевой подготовкой не занимались. В составе коробки — 40 лучших представителей вуза, которых отобрали более чем из полусотни желающих. Освоить строевой шаг помогают тренеры из регионального отделения «Боевого братства».

«В составе коробки мы будем участвовать в параде Победы впервые, такое желание у нас появилось давно, но только в этом году нам удалось сформировать полноценный расчет из патриотично настроенных молодых людей, которые смогут с честью выполнить этот долг. Мы все будем одеты в форму Российского союза спасателей, сегодня образец формы на мне, остальные экземпляры пока не готовы», — рассказал студент ВоГУ Даниил Осипов

Кстати, именно за счет студентов ВоГУ в этом году участие в параде примут 25 коробок, в прошлом году их количество было на одну меньше. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 6 мая и начнется в 9 утра.

«Непосредственно в День Победы коробки сформируют на Кремлевской площади, затем колонна проследует по улицам Орлова, Мира и зайдет на площадь Революции. От этой же точки начнет движение Бессмертный полк, пополнить ряды можно будет по ходу движения в нескольких местах», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Административного департамента Алексей Никитин

9 мая парад Победы начнется в 10 часов. Одновременно на сайте Вологда.РФ начнется прямая трансляция главного события победного мая. Трансляцию сопроводят комментариями о движении парадных расчетов и дополнят интересными историческими фактами.