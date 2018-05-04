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Госдума расчищает завалы
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Госдума расчищает завалы 

Банки Сегодня 2 часа назад
Госдума расчищает завалыВ пресс-релизе отмечается, что по действующему законодательству не рассматривать поступившие законопроекты нельзя. Только субъект законодательной инициативы, который подал документ на рассмотрение, может его отозвать. В иных случаях, Госдума обязана в обязательном порядке рассмотреть полученный документ.
Из-за того, что в Государственную Думу регулярно поступает большое количество инициатив, далеко не все они рассматриваются вследствие нехватки времени. На данный момент законодателям удалось оптимизировать процесс рассмотрения новых инициатив, поэтому сейчас количество затрачиваемого времени на рассмотрение снизилось, что позволяет уделить внимание каждому документу. Но осталось множество документов, которые были внесены в других созывах.
— Одна из наших приоритетных задач — навести порядок, и разобрать «завалы», которые остались с предыдущих созывов. По предварительным оценкам, только с 1994 года остались нерассмотренными около 2020 законопроектов. Разумеется, многие из них уже устарели, но по закону — мы обязаны их рассмотреть, возможно, отправить на редакцию и в результате вынести заключение, — рассказал Председатель ГД Вячеслав Володин Президенту РФ Владимиру Путину.
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