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На утерянных телефонах наживаются мошенники в Куйбышеве
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На утерянных телефонах наживаются мошенники в Куйбышеве 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жительница города потеряла дорогой телефон. Объявление о пропаже разместила в интернете. Просила вернуть гаджет, его стоимость свыше 25 тысяч рублей, за вознаграждение.
Как рассказал корреспонденту VN.ru начальник отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» Алексей Инишевский, на объявление вскоре откликнулась девушка. Она сообщила, что утерянный телефон сдали в ломбард и выкупить его можно за пять тысяч рублей. Сумма хозяйке телефона показалось слишком большой, и она отказалась от сделки. Чуть позже ей позвонил мужчина и предложил выкупить аппарат уже за три тысячи рублей.
Встречу назначили в людном месте. Когда женщина пришла, ей позвонили мошенники и предложили положить деньги на номер сотового оператора — якобы так быстрее — и заверили, что телефон она тут же получит. Однако как только деньги были переведены, мобильник злоумышленники отключили.
Поняв, что стала жертвой злоумышленников, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Наказание предусматривает лишение свободы сроком на пять лет. По словам полицейских, расследование таких дел — процесс трудоемкий и длительный.
Чтобы не попасть на удочку интернет-мошенников, необходимо придерживаться ряда правил. Внимательно изучить предложение продавца, критично отнестись к сверхвыгодным предложениям, не поддаваться на уговоры внести предоплату за товар. А самое главное — не делиться паспортными данными, информацией о банковской карте и другими персональными данными.
На какие только уловки не идут мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Так бизнес на несуществующих протезах делал «стоматолог» из Искитима. Квалифицированный врач-стоматолог решил, что зарабатывать своим непростым трудом долго и не очень прибыльно. А потому он разработал мошенническую схему, по которой пациенты несли ему деньги на протезирование зубов, которое он делать и не собирался. «Активно» и «исправно» он брал деньги за свои услуги, заработав таким образом почти миллион рублей.
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