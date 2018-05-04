Классические виды мошенничества: будьте бдительны!

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Мошенники существовали во все времена, и сейчас, с развитием технологий, мошеннические схемы становятся все более изобретательными. Тем не менее старые, проверенные временем схемы мошенничества по-прежнему работают. Ниже мы расскажем о 10 классических схемах, которые используют мошенники, для того чтобы получить деньги незаконным путем. 10. Порча чужого имущества

Представьте себе, что вы случайно сталкиваетесь с незнакомцем и на землю падает какая-то драгоценная вещь и разбивается. Любой честный человек, испортив чужую вещь или став причиной ее поломки, постарается предложить хотя бы частичную компенсацию ее стоимости. Дело в том, что люди, как правило, чувствуют вину за порчу чужого имущества. В этой схеме изначально использовались арбузы, когда цены на них были очень высокими, в частности в Японии. Мошенники нарочно врезались в японских туристов, роняли арбузы и требовали возмещения их стоимости. Туристы не сопротивлялись и тянулись за кошельком. В современном мире этот вид мошенничества трансформировался. Теперь на пол роняют дорогие очки, вазы в дорогой упаковке и даже телефоны. 9. Найденные деньги

Эта схема очень проста, нелогична, но на нее попадается множество людей. Так, к вам подходит человек и говорит, что нашел деньги и не знает, что с ними делать. Во время разговора вы понимаете, что человек намекает на то, чтобы поделить эти деньги между вами. В конечном итоге вас так или иначе убеждают стать соучастником преступления, так как вы либо соглашаетесь поделить деньги, либо даете совет относительно того, как лучше поступить с этими деньгами. Важный совет: не стоит прикасаться к этим деньгам ни в коем случае, даже если вас попросят подержать их временно! Через какое-то время мошенники могут заявить, что вы украли деньги, и потребовать компенсацию. 8. Мошенничество с кольцом

Симпатичная девушка выглядит растерянной и расстроенной. Она подходит к вам и говорит, что потеряла свое обручальное кольцо. Она спрашивает, не находили ли вы его. Кроме того, она дает вам свои контакты на тот случай, если вы его найдете. За это она обещает хорошую награду. Через какое-то время вам встречается человек, который действительно нашел кольцо, и когда вы пытаетесь получить у него это кольцо, он просит денег. Мошенники рассчитывают на то, что вы поведетесь и выложите нужную сумму, однако кольцо, которое используется в этой схеме — дешевка, которые не стоит тех денег, которые вы за него отдали. Мошенники рассчитывают на то, что вы поверите в обещание девушки наградить вас в случае, если вы найдете кольцо. Поэтому советуем тщательно осмотреть то кольцо, которое якобы было найдено. 7. Лотерейный билет

В этой мошеннической схеме жертву вынуждают купить лотерейный билет. До широкого распространения интернета использовались бумажки, а сейчас часто используются сайты, с помощью которых проводятся подобные сделки. Далее для этой сделки необходим человек, который знаком с жертвой и поможет эту сделку провернуть. Один из мошенников говорит, что он выиграл в лотерею, но забрать выигрыш не может, так как государство отнимет у него часть денег или все деньги (допустим, задолженность по алиментам). Такие мошенники будут просить совета, а также они рассчитывают на то, что жертва позвонит по горячей линии, чтобы проверить номера выигрышных билетов. После этого, они предложат жертве купить выигрышный билет со скидкой. Они убеждают, что это совершенно точно выигрышный билет, который принесет гораздо больше денег, чем жертва потратит на покупку билета. В итоге, жертва тратит свои деньги на фейковый билет и остается ни с чем. 6. Испанский узник

Этот вид мошенничества настолько экзотичный, что остается лишь удивляться тому, что некоторые люди до сих пор ведутся. Некий человек заявляет, что он аристократ, которого держат в плену под вымышленным именем. Ему необходимы деньги, чтобы вырваться на свободу. При этом, он не может раскрыть своего истинного имени. Но если вы поможете, то вас ждет щедрое вознаграждение. По мере того, как вы начинаете оказывать ему помощь, у бедняжки возникают все новые и новые сложности, и ему требуется все больше и больше денег. Это продолжается до тех пор, пока у жертвы не остается денег. Сегодня этот вид мошенничества называется «нигерийский принц». 5. Проверка банка

Конечно, вы вряд ли позволите первому встречному проверять ваш банковский счет. И мошенники знают об этом. Они притворяются следователями и вовлекают вас в эту мошенническую схему, заявляя, что им нужна помощь. В этой мошеннической схеме вас попросят снять деньги со своего счета, чтобы следователи могли проверить банкноты — конечно же, в вашем присутствии. Они якобы сверяют серийные номера банкнот, делают заметки и аудит. Затем они часть денег подменяют на фальшивые. Либо просто исчезают по «официальным» делам, включая передачу фальшивых денег на дальнейшее обследование. Если хотите избежать такого вида мошенничества, то просто отказывайтесь от любых подобных просьб. 4. Мошенничество с переплатой

Все, кто ищет работу, продает вещи на сайте по типу аукциона, сдает в аренду недвижимость или продает автомобиль, является потенциальной жертвой этого вида мошенничества. Мошенник отсылает фейковый чек на сумму больше, чем указано в предложении, а когда честный продавец обнаруживает ошибку, он связывается с мошенником. Тогда продавцу выдаются инструкции относительно того, как перевести сумму, которую он переплатил.

В итоге, конечно же, деньги так и не доходят до счета продавца, в то время как покупатель остается пусть с небольшой суммой, но все же полученной мошенническим путем. 3. Фальшивые рабочие

В этой мошеннической схеме к вам в дом приходят фальшивые рабочие, чтобы проверить утечку газа, воды или некую иную неполадку. Они говорят вам что-то включить или выключить, а затем выйти из комнаты, в то время как они должны заметить некие изменения в работе техники. Но это лишь уловка, которая направлена на то, чтобы отвлечь вас. Сами они в это время исследуют ваш дом на наличие ценных вещей. Довольно сложно не поверить таким фальшивым рабочим, однако сотрудники коммунальных служб должны иметь при себе необходимые документы. Кроме того, они не будут возражать, если вы решите позвонить в компанию, в которой они якобы работают, чтобы проверить, действительно ли у них ест такой сотрудник. 2. Грязь на пиджаке

Очень вежливый незнакомец подходит к вам и говорит, что у вас сзади на пиджаке какая-то грязь. Прежде чем вы успеваете опомниться, с вас снимают пиджак и начинают очищать его от мнимой грязи. Вместе с пиджаком, в руках незнакомца оказывается ваш кошелек, телефон и любые другие ценные вещи, которые были у вас в кармане. Зачастую у вас на пиджаке действительно обнаруживается грязное пятно, которое незаметно поставили вам те же самые вежливые и услужливые незнакомцы, чтобы мошенничество выглядело натурально. 1. Мошенничество с ДТП В старой версии этой мошеннической схемы смелый мошенник попадается под колеса вашего автомобиля и падает на капот. Как правило, этот мошенник имеет старую травму. После этого он либо требует немедленной компенсации, либо просит отвезти вас в больницу, где подтверждают его травму. В более поздней версии этого вида мошенничества мошенник после падения говорит, что с ним все в порядке, и медицинской помощи ему не требуется. Однако у него в результате падения якобы ломается телефон или любая другая ценная вещь. Жертва мошенничества рад уже тому, что человек остался целым и невредимым, и с радостью компенсирует стоимость поломанной вещи. Кроме того, здесь, как правило, обнаруживается возмущенный прохожий, который якобы стал свидетелем вашего преступления и грозится пожаловаться, если вы не согласитесь заплатить «потерпевшему». Как правило, такие действие выглядят весьма убедительно. Однако телефон, ноутбук или планшет, или любая другая вещь, которая якобы пострадала, была уже сломана.