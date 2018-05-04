В Битцевском лесу прошел первый «Весенний квест»

Ребята и взрослые радовались летней погоде и с удовольствием рисовали яркие акварельные пейзажи пробуждающейся природы на занятии прямо на природе.

Всего за выходные в экоцентре «Битцевский лес» прошло несколько интересных занятий, на которых побывали более 100 жителей Ясенева. Самые популярные из них — «Раскрасим весну!» и «Весенний лесной квест». Мальчишки и девчонки, а также их родители узнали, как ориентироваться по солнцу, как пользоваться компасом, какие первоцветы можно встретить в лесу и многое другое. Почти все команды нашли клад — стеклянную банку с батарейкой, и узнали, чем опасны для природы батарейки и электролом, и где их можно сдать в переработку. Победители заработали сувениры от «Мосприроды», а все участники получили главный приз — познавательную прогулку в Битцевском лесу. Расписание занятий экоцентра 2Битцевский лес» смотрите в разделе «Обсуждения»: https://vk.com/topic-73782012_31234502.