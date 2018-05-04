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В Приморье прокуратура заинтересовалась инструкцией по изготовлению оружия в домашних условиях, опубликованной в Интернете
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В Приморье прокуратура заинтересовалась инструкцией по изготовлению оружия в домашних условиях, опубликованной в Интернете 

Prim.News 2 часа назад
Данная информация признана запрещённой.
Органы прокуратуры края осуществляют мониторинг сети «Интернет» на предмет наличия на сайтах информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
В ходе такого мониторинга прокуратура г. Арсеньева выявила факт размещения в сети «Интернет» информации об изготовлении оружия в домашних условиях (способах изготовления с приведением примеров оружия, технологии изготовления). Так, обнаруженные интернет-страницы содержали подробную инструкцию, позволяющую в домашних условиях собрать пневматическое оружие калибра 4,5 мм.
Между тем, в нарушение требований действующего законодательства размещенная информация позволяла неограниченному числу лиц в отсутствие предусмотренного законом разрешения (лицензии) на изготовление и реализацию изготавливать оружие, а также использовать его по назначению.
В целях ограничения доступа к таким интернет-страницам прокурором города предъявлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, информация, содержащая подробную инструкцию по изготовлению пневматического оружия в домашних условиях, признана запрещенной.
Работа по осуществлению надзора за исполнением законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации прокуратурой города продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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