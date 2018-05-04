Мэр Москвы ознакомился с работой патронажной службы в поликлинике на Малой Якиманке

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил столичную поликлинику № 68 на Малой Якиманке и ознакомился там с работой патронажной службы, передает корреспондент ТАСС.

"Ранее патронажной службе в силу объективных причин не уделялось очень много времени… Продолжительность жизни в Москве растет, но возникают и проблемы — всё больше людей нуждаются в медицинском уходе. В прошлом году я дал поручение в сентябре прошлого года (о создании патронажной службы в Москве — прим. ТАСС). Сегодня я посетил патронажного пациента, есть улучшения; но есть и сложности, давайте обсуждать", — сказал мэр при посещении поликлиники.

В свою очередь главный врач медучреждения Наталья Кузенкова отметила, что у них наблюдаются более 40% лиц пожилого возраста, а также проживают более 100 участников Великой Отечественной войны. «Хочу отметить, что 78% патронажных пациентов — это женщины, страдающие тяжелыми неизлечимыми хроническими заболеваниями с огромной нагрузкой на семью. Мы работаем с родственниками, в том числе обучаем их работе с пролежнями и психологически поддерживаем», — сказала Кузенкова.

Она подчеркнула, что до возникновения столичной патронажной службы на участке поликлиники наблюдались «максимум 30 таких пациентов», а сама служба вызова на дом, которая к ним выезжала, состояла из дежурных врачей. Помимо этого не было единой обращенной информации о таких пациентах. «А сейчас у пациента свой доктор, он ведет анализы, прописывает инъекции, если это необходимо. Кроме того, наши врачи оставляют визитки с рабочими мобильными номерами, куда можно позвонить и проконсультироваться в случае необходимости», — пояснила Кузенкова.