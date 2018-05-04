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В Ростове до 1 октября ограничат движение по улице Турмалиновской
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В Ростове до 1 октября ограничат движение по улице Турмалиновской 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону с 15 июля и до 1 октября будет действовать ограничение движения по улице Турмалиновской. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации движения городской администрации. Изменения связаны с проведением на данном участке ремонтных работ.
Ранее стало известно, что до холодов в южной столице будет отремонтировано 45 км дорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме улицы Турмалиновской, речь идет об ул. Троллейбусная, пл. Комбайностроителей, пер. Автобусный, пер. Древесный, ул. Агрегатная, ул. Мартовицкого, пер. Верхоянский. На всех этих объектах также появится новая разметка и бордюры.
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