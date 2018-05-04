В рейтинге губернаторов от АПЭК Михаил Ведерников занял 43 место 

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало свежий рейтинг политического влияния губернаторов России по итогам апреля: глава Псковской области Михаил Ведерников занял в нём 43 место, потеряв по итогам прошлого месяца четыре позиции. Отступление с предыдущих позиций связано с заметным ростом губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (он поднялся на восемь позиций), а также ростом рейтинга губернатора Астраханской области Александра Жилкина и губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В первой десятке эксперты отмечают рост рейтинга губернатора Тульской области Алексея Дюмина и и.о. губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (7 и 9 места соответственно). В тройке лидеров без перемен: на первом месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем — губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».