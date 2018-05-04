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Тестирование беспилотных авто в РФ могут легализовать
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Тестирование беспилотных авто в РФ могут легализовать 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В настоящее время профильные ведомства и организации заняты реализацией проекта по легализации испытаний беспилотных транспортных средств на дорогах Российской Федерации.
В скором времени в стране будет подготовлен приказ, который будет регламентировать порядок предоставления документов на проведение испытаний автоматизированных транспортных средств. Кроме того, в документе будут определены критерии участия в этом процессе самого водителя. В настоящее время все беспилотники в РФ испытываются только под контролем человека.
Разработчиками новых технологий являются сотрудники Яндекс. Представитель компании заявил, что прототипы уже показали себя на маршрутах в рамках города и полигона. Однако, для дальнейшей работы необходимо проведение глобального тестирования беспилотников в реальных городских условиях.
Напомним, что ранее представители Яндекс уже просили разрешения в УГИБДД столицы России на проведение тестирования беспилотников в рамках Москвы. Однако, глава профильного ведомства ответил категорическим отказом.
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