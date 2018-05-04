Тестирование беспилотных авто в РФ могут легализовать

В настоящее время профильные ведомства и организации заняты реализацией проекта по легализации испытаний беспилотных транспортных средств на дорогах Российской Федерации

В скором времени в стране будет подготовлен приказ, который будет регламентировать порядок предоставления документов на проведение испытаний автоматизированных транспортных средств. Кроме того, в документе будут определены критерии участия в этом процессе самого водителя. В настоящее время все беспилотники в РФ испытываются только под контролем человека.

Разработчиками новых технологий являются сотрудники Яндекс . Представитель компании заявил, что прототипы уже показали себя на маршрутах в рамках города и полигона. Однако, для дальнейшей работы необходимо проведение глобального тестирования беспилотников в реальных городских условиях.