Попробовать солдатскую кашу смогут псковичи 5 мая

Солдатскую кашу смогут попробовать псковичи 5 мая в рамках проекта «Чтобы помнили». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» и Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден».

Интерактивная площадка «Эхо войны» за это время уже побывала во многих районах Псковской области : в Стругах Красных, Пыталово , Великих Луках, Невеле, Печорах и Дно. Каждый раз участники на несколько часов погружаются в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты из их непростых жизней. В каждом подведении итогов звучит фраза о том, что войну выигрывали простые солдаты — такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки.