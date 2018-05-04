Попробовать солдатскую кашу смогут псковичи 5 мая 

Солдатскую кашу смогут попробовать псковичи 5 мая в рамках проекта «Чтобы помнили». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» и Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден».
Интерактивная площадка «Эхо войны» за это время уже побывала во многих районах Псковской области: в Стругах Красных, Пыталово, Великих Луках, Невеле, Печорах и Дно. Каждый раз участники на несколько часов погружаются в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты из их непростых жизней. В каждом подведении итогов звучит фраза о том, что войну выигрывали простые солдаты — такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки.
5 мая интерактивная площадка уже в четвёртый раз пройдёт в городе Пскове: в 14:00 в Дендропарке у Мирожского монастыря. Площадка обещает быть самой трогательной из всех, поставленных в апреле-мае 2018 года: на ней у всех участников будет возможность прочувствовать атмосферу военных лет, попробовать солдатскую кашу и поделиться своими собственными историями о героях Великой Отечественной войны.