Эксперт прокомментировал решение Госдепартамента США о прекращении финансирования «Белых касок» 

Ранее стало известно, что организация «Белые каски» теперь не получает денег со стороны США.
Доля Соединенных Штатов в финансировании «Белых касок» составляла около трети бюджета организации.
Представители организации подчеркивают, что их главная цель — защита мирного населения Сирии в условиях сохранения политической нейтральности.
Ранее власти США планировали поддерживать организацию до 2020 года, передает информагентво Nation News.
Cтарший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов полагает, что решение США связано с тем, что возникли сомнения в независимости организации. По словам эксперта, прекращая поддержку, Госдеп дистанцируется от структуры, чья репутация оказалась под сомнением.
— Кроме того, замораживая финансирование именно «Белых касок», Госдепартамент может перенаправить эти потоки на другие подобные организации, — сообщил эксперт в комментарии "Экономика сегодня".
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