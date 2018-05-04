«Белые каски» остались без американского финансирования

США приостановили финансирование «Белых касок». Сирийское гуманитарное НКО сообщило об этом американскому CBS

При этом, по данным телеканала, внешнеполитическое ведомство все еще рассматривает вопрос предоставления помощи «Белым каскам». Финансирование прекратилось в последние несколько недель. Вопрос о продолжении спонсирования находится в стадии пересмотра. До 15 апреля ближневосточное бюро Госдепартамента должно было получить подтверждение от Белого дома о продолжении финансирования, а в противном случе — приостановить процесс выплат.

В то же время, как отметил лидер «Белых касок» Раед Салех, в марте 2018 года представители организации встретились с представителями Вашингтона. По его словам, встреча прошла в позитивном ключе. В частности, речь шла о продолжении финансирования до 2020 года. Теперь Салех отмечает, что заморозка можно серьезно повлиять на качество работы организации. Сообщается, что до трети финансовых ресурсов НКО поступает от США и без значительного сокращения программ организация сможет существовать только два-три месяца.

Официально «Белые каски» занимаются гуманитарной и скорой медицинской помощью мирному населению неподконтрольных президенту Сирии Башару Асаду территорий. Именно они сообщили о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума . В западной прессе регулярно публикуются хвалебные репортажи об организации. Москва неоднократно намекала на связь Белых касок с террористами, однако официально организацию никто не объявлял террористической. Можно ли обозначить некий взвешенный образ «Белых касок»? Комментирует военный корреспондент Роман Сапоньков , который долгое время работал в Сирии:

Роман Сапоньков военный корреспондент «Организация достаточно, по понятным причинам, закрытая, и слухов ходит много. Но отделить их от истины достаточно проблематично. Так или иначе, любая организация, которая декларирует себя как гуманитарная и несущая пользу жертвам вооруженных конфликтов, естественно, полезна. Если не доказано обратное, что, допустим, под эгидой этой организации поставляется оружие воюющим сторонам или все остальное. То есть про „Белые каски“ ходит много слухов и, естественно, мое мнение, что она завязана с иностранными спецслужбами или, по крайней мере, на иностранные интересы. Ввиду того, что работает она среди боевиков умеренной оппозиции и там, где есть финансирование, появляются желающие это финансирование на себя перетянуть. На территориях, на которых царит анархия и беззаконие, естественно, это рано или поздно закончилось бы очень трагически для участников и членов этой организации „Белой каски“. Такого не происходит, то есть, явно за ними стоят какие-то серьезные люди».

Юрий Рогулёв: В конце прошлого месяца Белый дом заморозил финансирование проекта по восстановлению Сирии на 200 млн долларов. Кроме того, недавно сменился глава Госдепартамента: на место Рекса Тиллерсона пришел экс-глава ЦРУ Майк Помпео. С чем связывать возможный отказ Вашингтона от поддержки «Белых касок»? Рассуждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта

Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ «То ли принято решение, то ли приостановлено финансирование, то ли не приостановлено, ну, мне кажется, что тут какие-то далеко идущие выводы делать рано. Мне представляется, что, если уже строить какие-то конспирологические теории, то, скорее, наверное, все-таки это не с Помпео связано, с его назначением как таковым. Это связано все-таки с тем скандалом, который развернулся вокруг всей этой истории. Соединенные Штаты нанесли удар, не дожидаясь расследования. Сейчас Россия совершенно законно пытается, в общем, такой метод действий оспорить, а это ставит под вопрос саму деятельность этих „Белых касок“, и насколько вообще вся эта шумиха ими поднятая, связанная с этими съемками, соответствует действительности. То есть, если будет в этом смысле доказано, что это все постановочные съемки и, что, в общем-то, не такое простое дело, но вот вопрос о финансированииконечно, может обсуждаться в Соединенных Штатах, потому что открытая поддержка такого рода организаций, структур, может компрометировать Соединенные Штаты. Особенно в связи с этим разворачивающимся скандалом о нанесении этого превентивного удара, так скажем».