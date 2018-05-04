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В ГБУ ТЦСО «Вешняки» прошло мероприятие, посвященное 15-летнию районного общества глухих
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В ГБУ ТЦСО «Вешняки» прошло мероприятие, посвященное 15-летнию районного общества глухих 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Пятнадцатилетие отделения Косино-Ухтомский (Вешняки) Московского городского общества Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ) отметили в центре социального обслуживания «Вешняки» 28 апреля.
Праздник вела председатель районного общества Наталья Кудина, а присутствовали на нем активисты районного подразделения МГО ВОГ. Также на это мероприятие пришли представитель управы района Косино-Ухтомский Ольга Ядрикова, председатель МГО ВОГ Владимир Базоев, заместитель директора по соцработе ГБУ ТЦСО «Вешняки» Татьяна Домбровская.
Владимир Базоев поздравил присутствующих с юбилеем и пригласил поучаствовать в проекте «Московское долголетие». Он отметил, что в Москве работает более семидесяти клубов для глухих и слабослышащих жителей. Клубы «живут» активной жизнью. Там проводятся различные мероприятия, организовываются экскурсии, лекции, концерты.
Ольга Ядрикова, в свою очередь, выступила с поздравлениями и передала подарки от руководства управы активным членам клуба.
После поздравительных речей, состоялся концерт. В программу концерта были включены мини-спектакли, маленькое представление с клоунами, танцы, песни с сурдопереводом. Завершилось праздничное мероприятие чаепитием.
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