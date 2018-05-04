На курорте «Архыз» создадут парк развлечений площадью 40 га

ЧЕРКЕССК , 4 мая. / ТАСС /. Первый в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) парк развлечений площадью около 40 га планируется создать на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии , сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя президиума Федерации спортивного туризма в КЧР Вячеслав Греков.

"Федерация спортивного туризма КЧР в рамках проекта «Архыз Парк» планирует создание большого парка туристических развлечений, объекты которого будут разбросаны на территории около 40 гектаров. Это квест— комнаты, теренкур-маршруты, красивые места для селфи, форельная запруда для отдыха выходного дня с зоной барбекю, точки продажи сувениров", — сказал Греков.

Планируется также создать мини-планетарий и мини-обсерваторию, большой веревочный парк, аквапарк и палаточные лагеря — всего около 40 видов развлечений. «Есть договоренность, что уже в этом летнем сезоне в самом центре поселка Романтик начнет полноценно работать развлекательный центр под открытым небом на площади до 400 кв. м. для детей. Предположительно там будут родео, надувной батут, детский лабиринт», — добавил собеседник агентства.

Греков отметил, что проект создания парка развлечений не требует больших затрат, поскольку не предполагает капитальных строений, главная ставка сделана на окультуривание большой площади леса без нанесения ущерба. Парк рассчитан на единовременное пребывание до 4-5 тыс. человек. Согласно бизнес-плану, проект планируется реализовать в течение пяти лет, выход на проектную мощность 10 лет.

"По сравнению с другими проектами, где даже для минимальной гостиницы речь идет о 380 млн рублей, проект «Архыз Парк» не финансово емкий. Сегодня по мере готовности модели мы вышли на сумму порядка 35 млн рублей на период 5-10 лет. Это часть собственного капитала, рефинансирование, а под недостающие деньги будет открываться кредитная линия", — сказал Греков.

Курорт «Архыз» начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная Поляна — сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.