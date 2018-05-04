Кадетский класс школы посёлка Долгоруково выступит на соревнования СЗФО

Кадетский класс школы посёлка Долгоруково представит Калининградскую область на соревнованиях Северо-Западного федерального округа «юный спасатель». Участвовать в состязаниях такого уровня ребята будут при поддержке компании «К-Поташ Сервис», которая закупила спортсменам все необходимое оборудование.

Этим ребятам из команды школьников поселка Долгоруково любая высота не страшна. Кадеты при помощи снаряжения в случае обрушения лестничных пролетов могут спуститься со здания, вытащить пострадавшего из оврага или колодца, организовать переправу через реку.

Иван Волков с детства мечтал работать в МЧС и сейчас воплощает её в жизнь.

Иван Волков, ученик школы п. Долгоруково:

— Это более интересно, чем играть в разные игры. Я действительно научился действовать в критических ситуациях и могу стать настоящим спасателем в будущем.

Класс МЧС в посёлке Долгоруково существует восемь лет, за это время ребята завоевали несколько кубков и медалей на различных всероссийских состязаниях. Сейчас их обладатели уже закончили школу. Нынешнему поколению, чтобы принимать участие в турнирах, было необходимо современное страховочное оборудование.

Роман Дикарев, директор школы п. Долгоруково:

— Команда на фоне других областей была оснащена очень слабенько, поэтому для повышения результативности и скорости прохождения этапов, компания «К — Поташ» помогла нам приобрести страховочное оборудование, которое является лидером в оборудовании по МЧС направлению.

Раньше страховка представляла собой обычную веревку, которая могла повредить руку спортсмена, с покупкой нового оборудования у ребят появились и новые возможности.

Павел Кошкин , спасатель первого класса регионального МЧС России:

— Вот АСАБ, к нему идёт арматизтор рывка, снаряжение очень дорогое, но директор нашел спонсора, который ребят в команде снарядили этим снаряжением, есть ещё кроль, при этом они по нему поднимаются по верёвке, при этом затрачивая минимум физических усилий в пути, могут отдыхать, выполнять поставленные задачи.

Ксения Уварова, ученица школы п. Долгоруково:

Мы раньше все по-другому вязали. Сейчас нам сделали намного легче, это удобней, мы раньше все перевязывали веревкой, теперь всё на карабинах держится — это намного удобнее.