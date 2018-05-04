Красноярская энергосистема готовится к пиковым нагрузкам Универсиады-2019

«Инвестиции в строительство объектов электросетевой инфраструктуры Красноярска в 2018 году составили более 4 млрд рублей. Это в десятки раз больше, чем в любой из предыдущих годов», — подчеркнул Виталий Иванов.

Масштабная реновация призвана обновить энергосистему Красноярска, создать резервы динамично развивающемуся «миллионнику» и подготовить энергосетевой комплекс к пиковым нагрузкам во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Создаваемая инфраструктура значительно повысит надежность энергоснабжения города Красноярска на долгие годы после спортивных соревнований.

Особенное внимание Виталий Иванов уделил подстанции «Юбилейная», которая обеспечивает электроэнергией самый многочисленный — Советский район — Красноярска. Сегодня, с учетом спроса на технологическое присоединение, недостаток мощности на этой подстанции — почти 8 МВА.

«Дефицит энергомощностей зафиксирован и на других подстанциях. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы решить эту проблему и не просто выйти на необходимый сегодня уровень мощности, а создать профицит, «раскрыть» центры питания на 5-7 лет вперед. Например, мы увеличиваем практически в два раза трансформаторную мощность подстанции «Юбилейная». Это позволит снизить загруженность подстанции с 124% до всего лишь 53%», — рассказал Виталий Иванов в беседе с журналистами.

Добавим, благодаря строительству и реконструкции подстанций уже в 2018 году будет создан резерв для технологического присоединения в объеме 119 МВА.