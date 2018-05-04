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Прокуратура Марий Эл обнаружила захват территории гидротехнических сооружений
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Прокуратура Марий Эл обнаружила захват территории гидротехнических сооружений 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл на Оршанском гидроузле у деревни Кугунур хозяйствующий субъект захватил часть территории гидротехнического сооружения (ГТС). Об этом сообщает прокуратура республики. Проверка проведена по требованию генпрокуратуры РФ.
Всего в Марий Эл находится 186 ГТС, 134 из них принадлежат муниципалитетам.
Проверка показала, что администрации Масканурского, Пектубаевского, Сотнурского, Староторъяльского, Чуксолинского, Эмековского поселений, а также Волжского и Новоторъяльского районов не контролировали на должном уровне свои ГТС, находящиеся у деревень Елембаево, Кугеръял, Кукшенеры, Новая Орья, Плешивцы, Сидыбаево и сел Сотнур, Эмеково. Дня них не были разработаны декларации безопасности и сценарии возможных аварий. Кроме того, в трех поселках Сернурского района не утверждены правила эксплуатации ГТС.
На данный момент главам районных администраций направлены представления о нарушениях, всего 11. Сейчас все они находятся на рассмотрении. Прокуратура взяла под личный контроль устранение данных нарушений.
Напомним, в середине апреля стало известно о результатах проверки росприроднадзором более 14 тыс. предприятий, деятельность которых влияет на экологию Волги. Оказалось, что наибольшее влияние на экологию реки оказывают предприятия Марий Эл.
Фото: yocity12.com
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