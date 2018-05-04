Ретро-поезд в честь Дня Победы прокатит ветеранов по Южному Уралу

Торжественный митинг с отправлением ретро-поезда, на котором прокатят ветеранов Великой Отечественной войны, пройдёт в Челябинске в преддверии Дня Победы, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Митинг «Диалог поколений» начнётся 8 мая в 9 часов утра на площадке музея железнодорожной техники, рядом с пригородным вокзалом. Затем за ветеранами прибудёт ретро-поезд. Порядка 100 человек проедут по маршруту «Челябинск — Кыштым — Челябинск». Состав из трёх вагонов поведёт паровоз «Л-4429».

«После отправления ретро-поезда для гостей продолжится праздничная программа. На территории музея железнодорожной техники будет развернута полевая кухня и музыкальная площадка. Затем состоится возложение венков к мемориалу ЮУЖД «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка», — отметили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Добавим, что в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ЮУЖД будут организованы ретро-поезда по четырём маршрутам: «Челябинск — Кыштым», « Курган — Утяк», « Оренбург — Новосергиевская — Бузулук », « Орск Кувандык ». В праздничных поездках примут участие 400 ветеранов-железнодорожников.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны в мае могут бесплатно ездить на автобусах по Южному Уралу.