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Ретро-поезд в честь Дня Победы прокатит ветеранов по Южному Уралу
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Ретро-поезд в честь Дня Победы прокатит ветеранов по Южному Уралу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Торжественный митинг с отправлением ретро-поезда, на котором прокатят ветеранов Великой Отечественной войны, пройдёт в Челябинске в преддверии Дня Победы, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Митинг «Диалог поколений» начнётся 8 мая в 9 часов утра на площадке музея железнодорожной техники, рядом с пригородным вокзалом. Затем за ветеранами прибудёт ретро-поезд. Порядка 100 человек проедут по маршруту «Челябинск — Кыштым — Челябинск». Состав из трёх вагонов поведёт паровоз «Л-4429».
«После отправления ретро-поезда для гостей продолжится праздничная программа. На территории музея железнодорожной техники будет развернута полевая кухня и музыкальная площадка. Затем состоится возложение венков к мемориалу ЮУЖД «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка», — отметили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Добавим, что в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ЮУЖД будут организованы ретро-поезда по четырём маршрутам: «Челябинск — Кыштым», «Курган — Утяк», «Оренбург — Новосергиевская — Бузулук», «Орск — Кувандык». В праздничных поездках примут участие 400 ветеранов-железнодорожников.
Напомним, ветераны Великой Отечественной войны в мае могут бесплатно ездить на автобусах по Южному Уралу.
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