Ещё
В Башкирии ищут родных красноармейца, погибшего в Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии ищут родных красноармейца, погибшего в Белоруссии 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Завсегдатаев социальных сетей просят помочь в поисках родных депутата из Башкирии. Значок народного избранника Верховного Совета БАССР нашли на территории Витебской области. Когда подняли документы, по номеру значка установили и личность владельца. Им оказался Олег Николаевич Красавин, политрук роты 1193 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии, погибший при наступлении Красной армии 17 октября 1943 года.
Перерыли Госархив и вот что выяснили: Олег Красавин родился в 1915 году в семье железнодорожника. В 16 лет начал работать на строительстве железнодорожных путей, вступил в комсомол, а в 18 его призвали в армию. Когда служил в Белебее, его избрали депутатом от села Аделькино. Когда Олегу было 24, он в составе Белебеевского полка попал в 170 стрелковую дивизию, сформированную в Стерлитамаке.
Супругу депутата звали Анна Дмитриевна. Пока муж был на фронте, женщина жила в Уфе на улице Сталина (ныне Коммунистическая) 47, кв. 9. В 1945 году она перебралась в Кировскую область, город Котельнич, в дом 78 по улице Октябрьская. В Котельниче жил и сам Красавин до приезда в Башкирию.
— Найденный значок представляет немалую ценность, сейчас он находится у человека, его нашедшего. Он готов безвозмездно передать его родственникам Олега Красавина, — рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Давайте проверим силу социальных сетей. Прошу помощи в распространении следующей информации.
ufa1.ru: последние новости
Пострадавшему в Доминикане жителю Уфы ищут сиделку Жителей Уфы приглашают на посадку черёмухового сада В Уфе разыскивают мужчину с провалами в памяти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем301
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову128
«За что они боролись, на то и напоролись»125
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море305
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение