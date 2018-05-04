В Башкирии ищут родных красноармейца, погибшего в Белоруссии 

Завсегдатаев социальных сетей просят помочь в поисках родных депутата из Башкирии. Значок народного избранника Верховного Совета БАССР нашли на территории Витебской области. Когда подняли документы, по номеру значка установили и личность владельца. Им оказался Олег Николаевич Красавин, политрук роты 1193 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии, погибший при наступлении Красной армии 17 октября 1943 года.
Перерыли Госархив и вот что выяснили: Олег Красавин родился в 1915 году в семье железнодорожника. В 16 лет начал работать на строительстве железнодорожных путей, вступил в комсомол, а в 18 его призвали в армию. Когда служил в Белебее, его избрали депутатом от села Аделькино. Когда Олегу было 24, он в составе Белебеевского полка попал в 170 стрелковую дивизию, сформированную в Стерлитамаке.
Супругу депутата звали Анна Дмитриевна. Пока муж был на фронте, женщина жила в Уфе на улице Сталина (ныне Коммунистическая) 47, кв. 9. В 1945 году она перебралась в Кировскую область, город Котельнич, в дом 78 по улице Октябрьская. В Котельниче жил и сам Красавин до приезда в Башкирию.
— Найденный значок представляет немалую ценность, сейчас он находится у человека, его нашедшего. Он готов безвозмездно передать его родственникам Олега Красавина, — рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Давайте проверим силу социальных сетей. Прошу помощи в распространении следующей информации.