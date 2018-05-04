Новые мосты через Москву-реку создадут в ЮВАО

В столице реализуется проект по созданию мостов, которые соединят Юго-Восточный округ с другими городскими территориями. Всего в городе построят 18 мостов через Москву-реку, часть из которых уже находятся в стадии строительства.

Мосты соединят ЮВАО с другими административными округами столицы. Например, мост в районе Каширского шоссе на участке от улицы Каспийская до улицы Шоссейная свяжет районы Марьино и Печатники со строящейся Южной рокадой. Строительство моста ведется одновременно с созданием многоуровневой транспортной развязки.