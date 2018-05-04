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Новые мосты через Москву-реку создадут в ЮВАО
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Новые мосты через Москву-реку создадут в ЮВАО 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В столице реализуется проект по созданию мостов, которые соединят Юго-Восточный округ с другими городскими территориями. Всего в городе построят 18 мостов через Москву-реку, часть из которых уже находятся в стадии строительства.
Мосты соединят ЮВАО с другими административными округами столицы. Например, мост в районе Каширского шоссе на участке от улицы Каспийская до улицы Шоссейная свяжет районы Марьино и Печатники со строящейся Южной рокадой. Строительство моста ведется одновременно с созданием многоуровневой транспортной развязки.
Один из мостов станет частью транспортной сети полуострова «ЗИЛ» — от улицы Южнопортовая до проспекта Андропова. Мост пройдет через старое устье Москвы-реки. Реализация проекта позволит сократить существующую нагрузку на крупные транспортные магистрали и улучшить связанность городских территорий.
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