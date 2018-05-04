Как родителям и педагогам не допустить трагедий в школах

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. В начале этого года в разных регионах России прошла череда жестоких действий, свершенных подростками в школах по сценарию, очень похожему на события 1999 года в американской школе «Колумбайн». Установлено, что в них принимали участие члены закрытых сообществ в социальных сетях, посвященных массовому убийству. Его совершили два ученика старших классов, напав на своих одноклассников и учителей. Тогда подростки ранили 37 человек, из них 13 — смертельно. После этого школьники застрелились сами.

Психологи и эксперты рассказали ТАСС о том, какая работа сейчас ведется в российских школах, чтобы не допустить повторения трагедий и вычислить среди учеников возможного «колумбайнера».

Проблема блокировки

По закону без решения суда блокировка ресурсов, пропагандирующих асоциальное поведение и насилие над сверстниками, запрещена. Такие группы могут блокироваться до суда только если содержат информацию о способах суицида или призывы к самоубийству. По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день полностью удалена информация или ограничен доступ к 31 интернет-ресурсу по тематике, так называемых, колумбайн-сообществ.

«В связи с очевидной опасностью для общества данных противоправных проявлений, по информации, которой располагает Роскомнадзор , в Государственной Думе разрабатываются соответствующие поправки в законодательство. Свои предложения по его совершенствованию в сфере защиты детей от противоправной информации подготовила и сформированная в Роскомнадзоре рабочая группа», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, в группу вошли практикующие врачи и детские психологи, доктора психологических и медицинских наук. Предложения были направлены в Государственную Думу. Ожидается, что на законодательном уровне меры по усилению защиты несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, будут приняты уже в этом году.

Впрочем, как заверили ТАСС в Ассоциации пользователей социальных сетей, по результатам их исследования, на сегодняшний день особого интереса к подобным сообществам нет. «Всплеск внимания к таким группам был в тот момент, когда школьники в России пошли с оружием против своих одноклассников. Группы стали появляться, но через несколько недель, в течение месяца, этот интерес погас. Сейчас мы не видим особого ажиотажа по созданию подобных сообществ», — рассказал директор ассоциации Владимир Владимиров

Зачем дети уходят в сеть

Психологи отмечают, что любой подросток, вне зависимости от уровня состоятельности, статуса и благополучия его семьи, стремиться определить свое место в мире.

«Самым распространённым способом познания себя и мира в подростковом возрасте является метод проб и ошибок, когда ребёнок стремится попробовать как можно больше стратегий поведения, узнать границы дозволенного, и часто, почувствовать грань жизни», — сказал ТАСС главный внештатный специалист по психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

Для понимания и определения своего места в мире подростку нужна обратная связь и реакция на свои действия, которую можно получить от общения. В случае, если у ребенка не складывается коммуникация с друзьями, одноклассниками, он будет искать ее, стремясь к людям, которые не будут обесценивать его переживания. Такое общение ребенок может найти в интернете. Подростковому периоду присуще стремление к самостоятельности и автономии, поиск ориентиров, поэтому родители перестают входить в круг «доверенных лиц».

Современный подросток, по словам психолога, проводит в сети не менее трех часов в сутки, оставляя массу «следов» — лайки, комментарии, отметки геолокации и др. Злоумышленники этим пользуются с помощью так называемой социометрии и современных технологий, изучают факты о подростке: предпочтения, уязвимые места, интересы, знакомства. «Интернет-злодеи», располагая такой информацией, знают, как привлечь внимание человека и как оказать на него воздействие.

Как уберечь своего ребенка

Чтобы предотвратить ситуацию, когда подросток попадает под влияние злоумышленников, родителям стоит регулярно интересоваться его жизнью, создавать условия для саморазвития и самопрезентации, учитывать его мнение и интересы и стараться создать такую развивающую реальную среду, которую не захочется променять на виртуальную.

Тревожными признаками для взрослых должны стать закрытость ребенка, отказ от общения и участия в семейных и школьных мероприятиях, апатия и частая смена настроения, рассказывает Зинченко. «Если же подросток уже оказался вовлечённым в „группу смерти“ или другое вредоносное сообщество, необходимо направить все силы на восстановление доверительных отношений с ним. Как только он сможет начать делиться со взрослыми тем, что происходит в сети, он будет ощущать защищенность», — рассказал специалист.

Согласна с этим и семейный психолог «Московской психологической лаборатории 12» Наталья Белова . По ее мнению, важная роль семьи заключается в умении разговаривать с ребенком не только о его успехах в школе, но и в целом искренне говорить о его жизни и увлечениях, при этом не оценивая и не сравнивая с другими. «Какие у него способности, какие склонности, что мы ценим в нем как в человеке. Когда человек начинает понимать, какой он, ему и мир строить, естественно, проще», — отмечает психолог.

Отношение детей к смерти

При этом, по словам Беловой, у современных подростков, в отличие от сегодняшних 30-40-летних людей, кардинально поменялось отношение к смерти. Связано это, по мнению психолога, с изменениями, которые произошли с уровнем доступности информации и трансформацией методов донесения до ребенка новостей о смерти и жестокости.

Белова отметила, что в 80-90-х годах прошлого века информация о смерти для подростка сосредотачивалась в основном в их окружении — когда кто-то умирал в семье, в доме. Для подростков была практически закрыта информация о массовой гибели людей. Война в Афганистане , взрывы и теракты начнут происходить и активно освещаться в прессе позднее.

«Но и тема войны в Афганистане — скрытая, в ежедневном новостном блоке она не тиражировалась, как сейчас война в Сирии . Естественно, не преподносилась информация и контекстом: кто сильнее, тот и круче, у кого оружие больше, тот и круче», — отметила психолог. Белова и подчеркнула, что такая трансформация подачи информации о военных действиях и массовой гибели людей сегодня смещает норму отношения к смерти и к жестокости.

Работа педагогов

Новая цифровая реальность диктует новые ориентиры для деятельности педагога. В этом уверена замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская. «Самое главное, чтобы между педагогами, классным руководителем и детьми строились отношения доверия и понимания, настолько, насколько это позволяет делать образовательный процесс и деятельность во внеурочное время, в том числе с помощью социальных сетей», — отметила Фальковская.

При этом, выявляя риски в части информационной безопасности, для педагога важно не навредить, вовремя среагировать на ситуацию и не бояться, если это необходимо, рекомендовать помощь психиатра или психотерапевта. «Чаще всего деструктивные реакции подростков были свидетельством долгого накопления негативного отношения со стороны и сверстников и, к сожалению, ряда педагогов. Учителя, конечно, в таких условиях нуждаются в профессиональной и методической поддержке», — отметила Фальковская.

Она сообщила, что в настоящее время ряд научных организаций и ВУЗов готовят специальные памятки для педагогов, а также программы повышения квалификации, чтобы распространять их по школам.

Что касается детей и родителей, которые столкнулись с таким проявление подростковой агрессии как буллинг (травля), они могут воспользоваться специализированным ресурсом «Твой безопасный кибермаршрут». На нем собраны советы, которые могут помочь в трудной ситуации. Кроме того, по словам Фальковской, Минобрнауки разработало презентации и ролевые игры, где «проигрываются» способы прекращения издевательств, примеры историй людей, которые сумели этому противостоять. Предполагается, что это поможет родителям, педагогам, психологам и другим взрослым поговорить с детьми о проблемах травли и издевательств и помочь им этого избежать.

Не стоит забывать, что зачастую поведение ребенка — это зеркальное отражение того, что он видит в поведении взрослых. По словам учителя информатики столичной школы номер 1535 Владимира Погодина, школьники в большинстве случаев агрессивны, когда взрослые (в том числе учителя) по отношению к ним применяют власть и демонстрируют неприятие и агрессию. «Обособления подростков от социализирующих воздействий взрослых всегда были и будут, только они принимают разные формы в зависимости от коммуникативных традиций, — говорит педагог. — Корень проблемы стоит искать не столько в группах смерти, а в нашем поведении, нашем внимании, наших педагогических установках».

Учитель математики московской школы 1409 Наталия Киселева убеждена, что дети становятся другими, они живут реальной и виртуальной жизнью. «В моей практике работы в Мурманской области , и в школах Москвы не было случаев участия детей в деструктивных группах. И, наверное, мне везёт работать в школах, где сильная психологическая служба, — рассказала педагог. — Одно я точно знаю: детьми нужно заниматься! Ещё когда я была молодым специалистом опытные методисты говорили, что дети должны быть всё время заняты! Вопрос в том, как организовать свободное время ребёнка, чтобы бесполезное время переводить в полезное для развития».

Елена Рожкова, Инна Финочка, Кристина Сулима, Кадрия Садыкова