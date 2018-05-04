Певица из Осетии прошла в финал международного конкурса Music Parking

ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik . Илона Кесаева попала в число финалистов Международного музыкального конкурса Music Parking, сообщается на официальном сайте конкурса. Заключительный этап проекта пройдет 4 мая в Москве

Кесаева прошла отборочные этапы, в ходе которых жюри уже отметили вокальные данные певицы. Список финалистов включает 30 человек, отобранных из более чем 200 участников.