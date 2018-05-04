Певица из Осетии прошла в финал международного конкурса Music Parking 

ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik. Илона Кесаева попала в число финалистов Международного музыкального конкурса Music Parking, сообщается на официальном сайте конкурса. Заключительный этап проекта пройдет 4 мая в Москве.
Кесаева прошла отборочные этапы, в ходе которых жюри уже отметили вокальные данные певицы. Список финалистов включает 30 человек, отобранных из более чем 200 участников.
Публикация от ILONA KES ❤️SINGER🎤 (@ilona_kesaeva) 2 Май 2018 в 12:20 PDT Участникам музыкального марафона предоставляется возможность показать свой талант, но также побороться за выступления на одной сцене со звездами эстрады и джаза. В состав жюри проекта входят только профессионалы, победители крупных вокальных конкурсов, в числе которых и оперная певица, заслуженная артистка Южной и Северной Осетии, обладательница премии «Bella Voce» Амага Готти.