Ещё
Певица из Осетии прошла в финал международного конкурса Music Parking
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица из Осетии прошла в финал международного конкурса Music Parking 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik. Илона Кесаева попала в число финалистов Международного музыкального конкурса Music Parking, сообщается на официальном сайте конкурса. Заключительный этап проекта пройдет 4 мая в Москве.
Кесаева прошла отборочные этапы, в ходе которых жюри уже отметили вокальные данные певицы. Список финалистов включает 30 человек, отобранных из более чем 200 участников.
Публикация от ILONA KES ❤️SINGER🎤 (@ilona_kesaeva) 2 Май 2018 в 12:20 PDT  Участникам музыкального марафона предоставляется возможность показать свой талант, но также побороться за выступления на одной сцене со звездами эстрады и джаза. В состав жюри проекта входят только профессионалы, победители крупных вокальных конкурсов, в числе которых и оперная певица, заслуженная артистка Южной и Северной Осетии, обладательница премии «Bella Voce» Амага Готти.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
«Мир, труд, май»: как отмечали в СССР День международной солидарности трудящихся В Южной Осетии строят новую дорогу Бибилов подарил инвалидное кресло жителю села Орчосан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем291
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову125
«За что они боролись, на то и напоролись»126
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение