В Курской области с 1 июля работники будут получать выплаты от фонда соцстраха напрямую

"С 1 июля в регионе стартует пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого работники начнут получать положенные им пособия на свои счета напрямую из фонда, а организации будут работать с соцстрахом в электронном формате", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет, прежде всего, о выплатах по больничным листам, которые сейчас можно оформлять в электронном виде. В Курской области такая система уже активно применяется и только с начала года здесь выдали около 5,5 тыс. «виртуальных» больничных листов. Благодаря столь высокому показателю, регион выбрали в качестве «пилотной зоны».

В этой связи собеседник агентства отметил, что работники местного отделения Фонда социального страхования намерены и дальше популяризировать среди работодателей переход на электронный документооборот. «Сегодня больничный в электронном виде готовы выдавать практически все медучреждения региона — городские и районные, бюджетные и частные», — отметили в отделении ФСС. Однако констатировали, что далеко не все бухгалтерии «желают перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени».

Кроме того, многие специалисты не обладают на данный момент всей информацией о преимуществах современных систем отчетности. Для исправления этой ситуации представители местного фонда соцстраха начали активную работу с профсоюзными организациями.