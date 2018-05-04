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В Курской области с 1 июля работники будут получать выплаты от фонда соцстраха напрямую
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В Курской области с 1 июля работники будут получать выплаты от фонда соцстраха напрямую 

ТАСС 2 часа назад
КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Работники предприятий и организаций Курской области с 1 июля будут получать положенные им выплаты от Фонда социального страхования (ФСС) напрямую. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном отделении фонда.
"С 1 июля в регионе стартует пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого работники начнут получать положенные им пособия на свои счета напрямую из фонда, а организации будут работать с соцстрахом в электронном формате", — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет, прежде всего, о выплатах по больничным листам, которые сейчас можно оформлять в электронном виде. В Курской области такая система уже активно применяется и только с начала года здесь выдали около 5,5 тыс. «виртуальных» больничных листов. Благодаря столь высокому показателю, регион выбрали в качестве «пилотной зоны».
В этой связи собеседник агентства отметил, что работники местного отделения Фонда социального страхования намерены и дальше популяризировать среди работодателей переход на электронный документооборот. «Сегодня больничный в электронном виде готовы выдавать практически все медучреждения региона — городские и районные, бюджетные и частные», — отметили в отделении ФСС. Однако констатировали, что далеко не все бухгалтерии «желают перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени».
Кроме того, многие специалисты не обладают на данный момент всей информацией о преимуществах современных систем отчетности. Для исправления этой ситуации представители местного фонда соцстраха начали активную работу с профсоюзными организациями.
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