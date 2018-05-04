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Студенты АлтГТУ представят Алтай на международном инженерном чемпионате
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Студенты АлтГТУ представят Алтай на международном инженерном чемпионате 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» прошел в Алтайском государственном техническом университете.
Чемпионат «CASE-IN» (http://case-in.ru/) — крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.
Каждая из команд-участниц получила задание-кейс, в рамках которого необходимо было разработать и представить проект электроснабжения строящегося завода «Ямал-СПГ». Это предприятие по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. «Ямал-СПГ» только вводится в эксплуатацию и проблемы его электроснабжения, особенно с использованием возобновляемых источников энергии, являются актуальными. При разработке проекта студенты учитывали природно-климатические особенности региона, производственные мощности предприятия. Эксперты оценивали технологичность решений, экономическую эффективность, новизну и инновационность предложений.
По итогам отбора командой-победительницей признана команда «Выключатель» в составе магистрантов 1 и 2 курсов энергетического факультета Алтайского государственного технического университета Дмитрия Барсукова, Александра Чернова, Ильи Борисова, Ивана Казымова. Студенты примут участие в финале международного инженерного чемпионата, который пройдет в конце мая в Москве.
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