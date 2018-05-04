Их уволили из-за снимков в соцсетях

Учительница Елена Корнюшонкова Елена преподавала музыку в школе до тех пор, пока коллеги не застукали ее за откровенной фотосессией прямо в стенах учебного заведения.

Фельдшер Татьяна Краева Девушка снимала себя на фоне пациентов в карете скорой помощи и подписывала фото хэштегами «пьянь», «наотмечался», «на работе» и т.д.

Медсестра Олеся Кайда

Девушку вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию после того, как она опубликовала в Instagram фото обнаженного пациента в бессознательном состоянии.

Учительница Ли Энн Артур

Женщина вышла из класса во время урока, и один из ее учеников стал просматривать фото на ее телефоне. Мальчик обнаружил там пикантные снимки, за которые Ли Энн и уволили.

Целовать, облизовать и нежно обнимать бутылку водки перед камерой оказалось не самой лучшей идеей для служительницы Фемиды.

Повара Иан Джетт и Камерон Боггс Два сотрудника закусочной со скандалом вылетели с работы после того, как опубликовали фото с замороженной мочой и багетом, на который один из них положил свой пенис.

Дарья Пучкова

Девушка работала учительницей музыки, но была вынуждена уволиться из-за скандала с фотографиями. Ее снимки посчитали слишком откровенными и вызывающими, даже прозвали «БДСМ-учительницей». Но, несмотря на то, что районный комитет по образованию не разделил мнение возмущенных родителей и директора, Дарья решила уволиться.

Секретарь швейцарского парламента Аделин Лафуэн Девушка делала полуголые фото и дома, и в парламенте… Но ее руководству это, почему то, не понравилось.

Бортпроводница Татьяна Козленко

Молодая стюардесса опубликовала на своей страничке «Вконтакте» этот снимок:

И это тут же возмутило блогера Илью Варламова

Хулиганку уволили, но через некоторое время снова взяли на работу, так как ей удалось оправдаться и доказать свой профессионализм. Это были самые наглядные примеры того, что фотография легко может стать причиной увольнения!