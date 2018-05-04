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Зловонные кучи мусора в Саратове угрожают торговому центру
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Зловонные кучи мусора в Саратове угрожают торговому центру 

Новости Саратова 24 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Огромная свалка за ТРЦ «Триумф Молл» угрожает не только пожарной, но и санитарной безопасности торгового центра.
О проблеме сообщили жители Саратова в социальных сетях, обеспокоенные беспорядком в одном из самых проходных мест города.
«В самом центре, на улице Зарубина, напротив ТЦ «Триумф Молл», — огромная куча мусора. Никто кучу не собирается убирать, лежит уже больше месяца», — написала в паблике «Типичный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте» Альбина Прошина.
В комментариях пользователи отмечают, что половину из скопившихся за «Триумф Моллом» отходов составляет строительный мусор. Видимо, местные жители намеренно принесли его сюда с окрестных домов, чтобы сэкономить свои деньги на вывозе такого рода бытовых отходов.
Фото: Альбина Прошина
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