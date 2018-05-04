Как экономить в большом городе и жить с комфортом?

Жизнь в мегаполисе иногда оказывается запредельно дорогой — цены на многие вещи и услуги гораздо выше, чем в среднем в провинции, а необходимость поддержания достойного уровня жизни часто превышает все мыслимые доступные варианты. Что делать тем жителям крупных городов, которые не хотят или не могут позволить себе значительных финансовых трат на жизнь, но при этом хотят получать от нее тот максимум комфорта, который возможен? Раскрываем некоторые секреты — на самом деле все может быть гораздо проще, дешевле и интереснее, чем кажется поначалу.

Каршеринг

Другими словами, аренда автомобиля в складчину с несколькими другими людьми. На сегодня существует несколько вариантов поминутной аренды машины в столице. Это избавляет от головной боли с техобслуживанием, расходами на стоянку и парковку, необходимостью мыть автомобиль и решать множество других вопросов, о которых вам не хочется даже знать.

Все очень просто: вы берете в прокат автомобиль ровно на то количество времени, которое вам необходимо. Средняя цена минуты по Москве — 8 рублей. Главное при пользовании этой услугой — быть обладателем действующих водительских прав, знать и соблюдать правила дорожного движения, всегда проверять машину перед поездкой и стараться не попадать в аварии.

Коворкинг

Это возможность работать в прекрасно оборудованном офисе — самостоятельно или в компании всех своих коллег — и при этом не сталкиваться с необходимостью решать множество хозяйственно-бытовых вопросов, связанных с арендой помещения и его охраной.

Пространство различных коворкингов организовано по-разному. Иногда это совершенно разрозненные специалисты и их объединения, что отлично подходит для фрилансеров любого рода, которым не нужно постоянное рабочее место с выходом в Интернет. Существуют и коворкинги для малых и средний предприятий, которым важно, чтобы все сотрудники хотя бы часть своего рабочего времени проводили в одном месте.

Как правило, подобные площадки для комфортной работы располагают зонами отдыха, ресторанами или другими приятными для жизни «фишками». Средняя цена аренды полностью готового для работы помещения с офисной мебелью и всей необходимой техникой для небольшой компании — 20 тысяч рублей в месяц.

Коливинг

Это формат коммунальной квартиры, в которой жизнь организована так, чтобы было комфортно каждому из живущих — и никаких склочных соседей из классических анекдотов. Многие коливинги предлагают взять на себя часть бытовых забот и хлопот — например, уборку, доставку необходимых продуктов из магазина или приготовление еды, что очень подходит для трудоголиков или тех, кто не любит заниматься такими вещами самостоятельно.

Каждый кандидат на такой вид совместного проживания проходит необходимую проверку на общую адекватность и порядочность, так что совсем уж случайных людей там не встретить, а вот обрести новых друзей или просто благожелательных спокойных соседей — запросто. Цена аренды комнаты в коливинге колеблется от района проживания, в среднем это примерно 40 000 рублей в месяц.

Аренда бытовых вещей

Некоторые вещи нам оказываются нужны только разово и ненадолго, поэтому тратиться на их приобретение часто кажется неразумным. Благо существуют сервисы, позволяющие просто арендовать необходимое на любой срок. Он может быть совсем коротким — от двух часов, если речь идет об инструментах для ремонта, например. Или же довольно солидным, если возникает необходимость арендовать товары для ребенка — например, детскую коляску или кроватку, бытовые товары для дома, одежду или спортивное оборудование.

Wi-Fi точки в совместное пользование

Не нужно делать ничего особенного — просто оказаться в зоне покрытия одной из множества точек, которые дают доступ ко Всемирной паутине. Некоторые из них бесперебойно работают в аэропортах или общественном транспорте, что очень удобно и недорого.

Одежда и обувь в аренду

Некоторые торжественные ситуации случаются раз в жизни — свадьба, статусное мероприятие или поездка куда-либо. Одежда же для таких случаев часто оказывается баснословно дорогой и покупать ее попросту бессмысленно — потом она все равно будет висеть в шкафу, а вернуть деньги на продаже уже не удастся.

Выходом может стать аренда: некоторые сервисы столицы предлагают брать напрокат действительно очень качественные и редкие вещи от самых известных брендов. В них получится выглядеть на высоте даже на самом пафосном мероприятии и не терзаться необходимостью выкладывать за подобную роскошь круглую сумму.

Совместная покупка товаров

Хорошо, если все, что вам нужно, находится в шаговой доступности и вы можете совершить покупки просто по дороге с работы, например. Что же делать в остальных случаях, когда стоимость доставки может быть сопоставима с ценой самих товаров? Обратиться в сервис совместной закупки. Это может быть покупка продуктов питания или товаров для творчества, семейных товаров или косметики.

Исполнение любых задач

Иногда нам не хватает запасной пары рук или времени — на то, чтобы прогуляться с собакой, убрать квартиру или приготовить торт по любимому бабушкиному рецепту, съездить к коллеге в больницу с необходимыми лекарствами или фруктами. В таких ситуациях очень спасает возможность поиска исполнителя какой угодно задачи. Нужно просто сформулировать свою потребность и озвучить сумму, которую вы готовы заплатить.

Подобные сервисы очень выручают и тех, кто нуждается в выполнении определенной услуги, и тех, кому необходим разовый или постоянный заработок. Выигрывают все — как правило, стоимость на услуги не слишком высока, посредникам не нужно платить, а в качестве выполнения заинтересованы обе стороны.