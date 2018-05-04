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Правительство Британии не готово к Brexit
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Правительство Британии не готово к Brexit 

News.ru 26 минут назад
Ключевые министерства страны заявили, что совсем не готовы к Brexit. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства и Министерство внешней торговли Великобритании сообщили, что их подготовке мешает неопределённость относительно будущего взаимодействия с ЕС, сообщает Business Insider.
По словам Комитета по контролю государственного бюджета, не только министерства, но и многие предприятия не знают, каким образом им необходимо подготовиться к Brexit.
Великобритания и ЕС надеются преуспеть в переговорах относительно Brexit во время саммита в июне, однако Тереза Мей продолжает сталкиваться с рядом препятствий в пределах правительства своей страны.
Из-за неясности формата будущего сотрудничества с ЕС министерства не могут дать компаниям и акционерам необходимую информацию, которая поможет им подготовиться к Brexit.
Казначейство также всё ещё не сообщило министерствам, какой бюджет был одобрен на 2018-19 годы.
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