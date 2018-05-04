Правительство Британии не готово к Brexit

Ключевые министерства страны заявили, что совсем не готовы к Brexit. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства и Министерство внешней торговли Великобритании сообщили, что их подготовке мешает неопределённость относительно будущего взаимодействия с ЕС , сообщает Business Insider.

По словам Комитета по контролю государственного бюджета, не только министерства, но и многие предприятия не знают, каким образом им необходимо подготовиться к Brexit.

Великобритания и ЕС надеются преуспеть в переговорах относительно Brexit во время саммита в июне, однако Тереза Мей продолжает сталкиваться с рядом препятствий в пределах правительства своей страны.

Из-за неясности формата будущего сотрудничества с ЕС министерства не могут дать компаниям и акционерам необходимую информацию, которая поможет им подготовиться к Brexit.

Казначейство также всё ещё не сообщило министерствам, какой бюджет был одобрен на 2018-19 годы.