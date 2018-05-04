Соцсети: оренбуржцы снова жаловались на запах газа 

3 апреля жители Оренбурга стали вновь жаловаться на запах газа. Сообщения появились поздно вечером в социальных сетях.
«Я в центре с закрытым окном учуял запах. Открыл окно и все понял», — пишет Иван Иванов.
«Мы на Родимцева в степном чюем», сообщает Никита Федосов.
Заместитель директора Экологической службы Оренбургской области Андрей Деревянкин рассказал, что звонки вначале поступали от жителей улицы 9 Января, а потом и Восточного района. На месте выездная группа специалистов не зафиксировала изменения показателей, сообщает Вестирама.ру.