Ключевые темы Ялтинского экономического форума обсудят на ПМЭФ-2018

На форуме в Крыму подробно обсуждались перспективы развития туризма, строительства, виноделия, создания свободных экономических зон и территорий опережающего развития.

В Республике Крым завершил свою работу IV Ялтинский международный экономический форум. Всего «на полях» ЯМЭФ за три дня прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания: «Будущее глазами молодежи», «Будущее России» и «Будущее мира».

Великобританию, Ирландию, Канаду, Норвегию, Польшу, США, Францию, Чехию, Швейцарию, Участники из разных стран, включая Австралию Швецию и др., подробно обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, создания свободных экономических зон и территорий опережающего развития.

Отдельные дискуссии были посвящены перспективам культурного, туристического и экономического развития Крыма. В частности, участники отметили устойчивый рост туристического потока, развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры (строительство автодорог и Крымского моста). В контексте отмечаемого в этом году 180-летия со дня основания Ялты — города-хозяйки ЯМЭФ — особую актуальность приобрела дискуссия, посвященная будущему региона. Гости смогли обсудить с руководителями органов местного самоуправления стратегию развития полуострова до 2030 года, а также возможности интеграции республики в международную торговлю. На Форуме также были затронуты темы, ставшие с недавних пор неотъемлемой частью современной финансовой жизни: криптовалюты и блокчейн-технологии, механизмы противодействия фальшивым новостям (fakenews), цифровая безопасность и онлайн доступность финансовых услуг.

Одним из важных событий стало учреждение международного волонтерского движения Ялтинского международного экономического форума. Участники договорились о содействии в установлении прямых связей и регулярного сотрудничества молодежи с представителями общественных организаций, бизнес-сообщества и государств с целью обмена опытом и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в сфере экономической политики.

На форуме была сформирована постоянно действующая экспертная площадка — Экспертный совет, в который уже вошло порядка 30 специалистов из 20 стран. Они консультировали других участников ялтинской встречи, в том числе по тематике заключения международных соглашений о сотрудничестве.

На площадке ЯМЭФ были заключены инвестиционные соглашения по Крыму о создании торгово-ярмарочного комплекса «Базар», строительстве торгово-выставочного комплекса, создании и развитии современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский» и другие.

Также были подписаны Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия и Крымом и Меморандум о взаимодействии между общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Сирийско-Российским деловым советом по развитию двусторонних предпринимательских проектов.

ТПП России , ТПП Крыма и Севастополькая ТПП активно поддерживают развитие полуострова как территории малого бизнеса. В регионе зарегистрировано около 90 тысяч малых и средних компаний, в которых работает более 60 процентов трудоспособного населения. В прошлом году инвестиции малого и среднего крымского бизнеса составили 27 млрд рублей — в пять раз больше, чем годом ранее», — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин

В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что в этом году в рамках IV Ялтинского международного экономического форума состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП в Южном федеральном округе, повестка которого перекликалась с вопросами, обсуждавшимися в ходе дискуссий ЯМЭФ.

«Безусловно, важнейшим для региона является развитие туристической отрасли, а также агропромышленного и электроэнергетического секторов», — сказал Шохин.