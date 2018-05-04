MAN Future Lab получает премию XING New Work Award 2018

За создание своей инновационной концепции офисной среды под девизом «MAN Future Lab» (Лаборатория будущего MAN) компания MAN Truck & Bus была удостоена премии «XING New Work Award 2018» в категории «Признанные компании». Премия вручается компаниям, которые создали наиболее инновационные модели для организации рабочего процесса завтрашнего дня. Новая концепция офиса будущего от компании MAN, без сомнения, является такой моделью: инновационная планировка основана по принципу открытого пространства Open Space. MAN Future Lab занимает площадь в 300 квадратных метров и разделена на отдельные зоны, приспособленные под самые разнообразные рабочие ситуации, сообщают в компании. Оборудование Лаборатории будущего MAN позволяет опробовать различные аппаратные и программные решения за счет инновационной и современной IT-инфраструктуры. В распоряжении сотрудников в Мюнхене имеется огромная территория для экспериментов, которая благодаря инновационному разделению пространства и самому современному IT-оснащению идеально отвечает потребностям офисной среды завтрашнего дня. Тем самым Лаборатория будущего является еще одной вехой на пути к созданию в компании MAN Truck & Bus рабочей среды 4.0. «Я невероятно рад получению награды XING New Work Award. Победитель определялся при помощи онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 60 000 пользователей. То, что мы получили так много голосов, свидетельствует о том, что наша концепция офисной среды MAN Future Lab выглядит убедительно. Так как мы получили обратную связь также и от наших сотрудников, то первые результаты по этому проекту уже учтены в планировании других офисных пространств в компании. Таким образом, рабочая среда MAN Future Lab становится реальностью», — говорит д-р Карстен Интра (Dr. Carsten Intra), член правления компании MAN Truck & Bus, ответственный за кадровые вопросы.

«Сотрудникам компании MAN важно иметь рабочую среду, ориентированную на будущее. В рамках Future Lab многие из нас смогли накопить ценный опыт и одновременно внести свои предложения. Все это делает полученные результаты очень значимыми для всех. Ведь рабочая среда будущего должна быть ориентирована на человека», — сказал Заки Стимониарис (Saki Stimoniaris), председатель профсоюза сотрудников MAN. С мая 2017 года различные отделы компании пользуются возможностью поработать в инновационном офисном пространстве в течение месяца. Там они могут опробовать и усовершенствовать новые современные формы работы. Новую рабочую среду уже протестировали около 200 сотрудников производителя коммерческого транспорта. Для успешной реализации проекта MAN Future Lab компания MAN Truck & Bus выбрала подход «360˚»: помимо научного сопровождения со стороны Института Фраунгофера (Fraunhofer Institute), сотрудники различных подразделений компании работают под руководством наставника по внедрению современных методов организации работы. Он подробно рассказывает о новых формах совместной работы и знакомит сотрудников с соответствующим инструментарием.

Вам также будет интересно узнать:

MAN Future Lab получает премию XING New Work Award 2018

Производство электрического фургона MAN TGE начнётся в середине лета

MAN выводит фургон TGE на новые автомобильные рынки