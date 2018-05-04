Куда делся золотой запас Румынии, переданный России в 1916 году

В августе 1916 года королевская Румыния , надеясь на скорую победу над Австро-Венгрией, надломленной, как казалось, Брусиловским прорывом, вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Однако уже спустя три месяца румынская армия оказалась наголову разгромленной германскими, австро-венгерскими и болгарскими войсками. Русские войска успели прийти на помощь своему незадачливому союзнику уже после того, как 5 декабря 1916 года немцы вошли в Бухарест

Как румынское золото оказалось в России

Перед эвакуацией из Бухареста в Яссы королевский двор и правительство Румынии приняли решение о передаче золотого запаса страны и драгоценностей династии на хранение России. Никто тогда ещё не предвидел, что в России скоро разразится революция, и того правительства, которому Румыния доверила своё золото, не станет.

В декабре 1916 года в Москву (а не в Санкт-Петербург , поскольку из-за угрозы прорыва немецкого флота на Балтике основные государственные активы Российской империи также были эвакуированы в Москву ещё в 1915 году) прибыл первый эшелон с румынским золотом. В августе 1917 года, когда власть царя сменило Временное правительство, в Москву из Ясс прибыла вторая, основная партия румынского золотого запаса. Общая стоимость отправленных в 41 вагоне ценностей превышала 7,5 млрд румынских лей, а масса золота составляла 150 тонн.

Но одними этими цифрами не исчерпывалась стоимость переданных России ценностей. В их числе находились династические драгоценности и реликвии (в том числе уникальные ювелирные изделия), произведения искусства, редкие монеты, архивные документы.

В конце 1917 года в России началась смута. Пользуясь предоставленным большевиками право на самоопределение, молдавские националисты Бессарабии выступили за объединение с Румынией. В Кишинёв в январе 1918 года вошли румынские войска. Однако Ленин со товарищи были согласны признавать только такую независимость, во главе которой стояли местные же большевики. Считая присоединение Бессарабии к Румынии оккупацией, Ленин решил конфисковать румынский золотой запас впредь до «революции в Румынии».

Что СССР возвратил Румынии

В 1935 году, пытаясь построить систему «коллективной безопасности» в Европе и сближаясь с Францией , советское правительство восстановило дипломатические отношения с союзной Франции Румынией, не требуя пока уступки Бессарабии. В знак доброй воли руководство СССР отослало в Бухарест 1436 из 3469 ящиков, в которых румынские ценности были переданы царской России. Внушительная цифра не должна вводить в заблуждение. В возвращённых ящиках находились в основном архивы Румынского королевства. Золота там было всего 12 тонн из 150.

Возвращение всего румынского золотого запаса СССР оговаривал «окончательным урегулированием бессарабского вопроса». Однако, когда летом 1940 года, под угрозой советского военного вторжения, Румыния согласилась передать Советскому Союзу требуемую территорию, золота обратно она не получила — согласие не было добровольным.

В результате Второй мировой войны Румыния из противника СССР стала его союзником. Хотя согласно Парижскому договору (подписанному также западными державами) 1947 года Румыния, как бывший союзник гитлеровской Германии , должна была уплатить СССР 300 млн долларов репараций, Сталин скостил этот долг в обмен на утверждение в Румынии режима коммунистов . Кроме того, в конце 1940-х Сталин распорядился вернуть Румынии часть золотого запаса, а в 1956 году Хрущёв отправил в Бухарест ещё одну партию румынских ценностей.

Тем не менее, в 1965 году румынский коммунистический руководитель Н. Чаушеску поставил перед Л. И. Брежневым вопрос о возвращении остававшихся в СССР (по его подсчётам) ещё примерно 93 тонн румынского золота. Нежелание советской стороны рассматривать этот вопрос стало камнем преткновения в отношениях между СССР и Румынией, которые были самыми напряжёнными внутри блока просоветских государств в Европе. После революции 1989 года в Румынии и распада СССР в 1991 году новые румынские правительства не прекращают выдвигать требования к РФ о возвращении остающейся, по их мнению, в России большей части золотого запаса королевской Румынии.

Неясности и двусмысленности остаются

При подписании в 2003 году в Москве президентами Владимиром Путиным и Ионом Илиеску российско-румынского договора о дружбе и сотрудничестве было принято решение создать смешанную двустороннюю комиссию по расследованию судьбы румынских ценностей, переданных царской России. Нынешняя Россия уверяет, что всё румынское золото было возвращено в Румынию ещё в советское время. Румынская сторона продолжает отрицать это.

Вопрос о румынском золоте не исчерпывается одной лишь стоимостью драгоценного металла, так как там было немало уникальных предметов. Не исключено, что их у современной России действительно уже нет (что, впрочем, не снимает вопроса о компенсации утраченных ценностей).

Вспомним, что ещё в 1917 году примерно половина золотого запаса России (вместе с румынскими ценностями) была отправлена на хранение в Казань . Летом 1918 года белогвардейцы захватили Казань и при отступлении вывезли эту часть золотого запаса, доставшуюся Колчаку. После бегства белогвардейцев и интервентов из Сибири красные обнаружили остатки этого золота и доставили их обратно в Казань. Какая-то часть золотого запаса была истрачена и разграблена ещё белогвардейцами и чехами, какая-то наверняка — большевиками при его возвращении.

Вспомним, что в конце 1920-х годов, собирая средства на проведение индустриализации, советское правительство устроило распродажу произведений искусства, хранившихся в нашей стране — в государственных музеях и в конфискованных частных коллекциях. Среди них наверняка могли быть и какие-то предметы искусства, принадлежавшие румынской королевской семье.

Утверждая, что СССР в 1940-1950-е гг. возвратил Румынии все ценности, публикаторы таких сведений нигде не приводят количественных данных о том, когда и сколько конкретно было возвращено. Они то повторяют эти заверения, ссылаясь на заявления коммунистического руководства Румынии того времени, то утверждают, что остальную часть золотого запаса СССР был якобы вправе удержать у себя в счёт репараций за Вторую мировую войну. Однако при этом забывается, что официально отказался от взимания репараций с Румынии — своего новообретённого союзника. Сами же такие противоречивые заявления оставляют место для предположений, что в РФ по-прежнему находится значительная часть румынского королевского золота. Какая конкретно — ясности нет.

Характерно в этой связи появление в последнее время публикаций, не имеющих ссылок на источники, о том, будто вторая, основная партия румынского золота, отправленная из Ясс в Москву в августе 1917 года, к месту назначения не прибыла, а якобы исчезла где-то по дороге.