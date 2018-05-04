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Ребенка убило током в сельском доме культуры в Сочи
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Ребенка убило током в сельском доме культуры в Сочи 

Новая Кубань 32 минуты назад
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла 2 мая в селе Солохаул. В полицию сообщили об обнаружении тела малолетней девочки, смерть которой наступила в результате поражения электрическим током.
Ребенок играл. Девочка забралась под пол сельского Дома культуры. Там была проложена труба отопления. Девочку ударило током в тот момент, когда она перелазила через трубу.
После осмотра места происшествия следователь сделал предварительный вывод о том, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Насос будут проверен на неисправность.
— Устанавливаются ответственные за установку и эксплуатацию насоса, их действиям будет дана юридическая оценка. — Говорится в официальном релизе ведомства.
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