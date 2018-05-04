Из-за паводка в Зауралье подтопило участок дороги «Байкал»

На юге Курганской области — на автомобильной дороге «Байкал» (Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана в Целинном районе возле Усть-Уйского) — частично ограничено движение. Из-за весеннего паводка участок дороги оказался подтоплен.

— Сейчас наблюдается спад уровня воды и частично восстановлено движение. Полное восстановление движения на данной автомобильной дороге планируется к 9 мая, — сообщает пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Из-за небольшого количества осадков, выпавших зимой, паводок на реках области проходит спокойно. Также автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской были своевременно подготовлены к весне: очищены отверстия водопропускных труб, расколот лед вокруг опор мостовых сооружений, заготовлены строительные материалы для ликвидации возможных размывов.

— В мае планируется выполнить профилирование грунтовых дорог (подсыпка, выравнивание и уплотнение дороги. — Прим. ред.) и восстановление элементов обустройства автомобильных дорог, отремонтировать дорожные знаки, очистить автобусные остановки, выполнить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, — сообщают в ведомстве.