Упакуйте, беру!

«На наших мероприятиях неоднократно звучало утверждение, что именно сегмент полимерной упаковки является одним из наиболее перспективных направлений переработки полимеров в России . Более того, это — драйвер роста рынка в целом. Актуально ли утверждение на сегодняшний день? С одной стороны, продуктовое эмбарго никто не отменял, отечественные продукты, замещающие импорт, нужно во что-то упаковывать. С другой стороны, мы видим четкий тренд на экологичность, запрет некоторых видов упаковки из полимеров, а также общее снижение покупательской способности населения. Говоря о сегменте непищевой упаковки, стоит отметить, что не так давно в Минпромторге прошло несколько совещаний, где обсуждались вопросы импортозамещения как самой косметики и парфюмерии, так и упаковки для нее. Данному вопросу мы посвятили отдельное заседание с целью разобраться, что же происходит на самом деле», — отметил генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян, открывая конференцию.

В 2017 г. общий объем российского рынка упаковки составил $16-18 млрд, где общая доля рынка полимерной упаковки занимала 32%, и в процентном соотношении с ней могут конкурировать только картонная и бумажная упаковки, на которые в совокупности также приходилось 32%, с таких данных начал свой доклад председатель технического комитета по стандартизации №223 «Упаковка» РОССТАНДАРТа Петр Бобровский.

Сегодня, по словам г-на Бобровского, упаковка стала частью системы обеспечения прослеживаемости, благодаря которой можно ускорить логистические операции, улучшить сохранность товара и сократить потери. Например, использование RFID-меток в логистике, «умная» упаковка как часть «интернета вещей» (Internet of things). Другая тенденция — маркировка, обусловленная обязательными требованиями к продукции: QR-код, RFID, NFC и др. Среди тенденций, которые будут оказывать влияние на рынок в будущем, эксперт видит устойчивое развитие и «циркулярную» экономику. Примером может служить проект EU Plastics Strategy, основной целью которого является переработка 10 млн т полимерных отходов в конкретные товары к 2025 г. Европейская комиссия предлагает каждой отрасли принять добровольные обязательства в рамках Стратегии.

Несмотря на культивируемый в обществе негатив по отношению к полимерной упаковке, связанный с экологическими трендами, сегмент продолжит развиваться и дальше. Говоря о расширенной ответственности производителя, выступающий отметил, что, наряду с имеющимися обязательными требованиями по утилизации упаковки, необходимо развивать систему сбора отходов полимерной упаковки и информировать общество о возможностях ее переработки.